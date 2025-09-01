Revoltă în cazul șoferului cu grad de handicap bătut de un pasager: „Societatea asta parcă e într-un quest să arate tot ce e mai prost, mai urât și mai infect în ea”

Șoferul bătut susține că a repetat faptul că are ggrad de handicap FOTO Captură video Antena 3 CNN

Cazul unui șofer al unei companii de ride-sharing, cu grad de handicap, bătut de doi clienți creat un val de revoltă pe rețelele sociale. Comentatorii au lansat critici vehemente la adresa felului în care tot mai mulți români aleg să folosească violența pentru a „rezolva” probleme, uneori inexistente, dar și la adresa autorităților și a felului în care acestea acționează, sau, mai rău, nu acționează în cazurile de violență.

Șoferul bătut a declarat că cei doi pasageri s-au urcat în mașină, după ce au făcut comanda. Pe drum, unul dintre clienți l-a întrebat dacă se câștigă bine cu Bolt. Șoferul a spus ca nu prea, pentru că ca el are grad de handicap și lucrează doar 6 ore. După acest răspuns, clientul l-ar fi lovit cu pumnul la ureche în timp ce se afla la volan, spunându-i ca îl minte că nu face bani.

Ulterior s-au dat jos din mașină, inclusiv șoferul pentru că era amețit de la lovitură, iar apoi a fost bătut în fața mașinii. În timp ce era bătut, șoferul continua să spună ca are handicap și deficiențe de vorbire și echilibru. Agresorul a plecat ulterior de la fața locului.

Inclusiv intervenția martorilor a lăsat de dorit, deoarece, din cauza problemelor de exprimare ale șoferului, aceștia au crezut că bărbatul este sub influența alcoolului, scrie Antena 3 CNN.

Într-un final a fost chemată o ambulanță și un echipaj de poliție. La sosirea poliției șoferul bătut a fost testat cu etilotestul și rezultatul a fost negativ.

Ajuns la spital, șoferul a fost dus la spital. Acesta va avea nevoie de 12 zile de îngrijire.

”Eu am deficiențe de vorbire. Am centrul de vorbire afectat. Toată lumea crede că sunt băut când mă aude. Le-am spus că am un handicap, dar eram atât de traumatizat că nu mai știam ce să fac”, a declarat șoferul.

IPJ Timiș a anunțat că a deschis un dosar pentru loviri și alte violențe. Autorii atacului sunt căutați.

Revolta față de lipsa de empatie

„Să bați un om cu handicap… sper să facă multă multă pușcărie acești nenorociți”, scrie unul dintre utilizatori,

„Societatea asta parcă e într-un quest să arate tot ce e mai prost, mai urât și mai infect în ea. Au ieșit la iveală toți neanderthalienii, validați de vocile AUR care le justifică grobiania”, mai scrie cineva.

„Ce contează ce face șoferul în afara ride-sharing-ului? Eu îl chem să mă ducă din punctul A în punctul B, nu să-l judec. Parca lumea e din ce în ce mai retardata și mai tribalista... L-am chemat sa-mi schimbe țevile sparte și deodată ma interesează ca e penticostal?!? Sau gay? Sau orice?!? ”, remarcă un utilizator indignat.

„Până nu se bagă pedepse ca în Singapore (caning) societatea românească o să rămână la fel de jegoasa. Și nu zic asta ca exagerare sau pentru șoc - chiar cred ca ne trebuie amenzi de 6+ salarii minime pentru scuipat pe stradă și bătaie cu biciul pentru orice violență inițiată”, consideră cineva.

Critici la adresa poliției și sistemului judiciar

Un șir consistent de comentarii critică reacția poliției.

„Vin, îl văd pe omul bătut și tot pe el îl testează pentru alcool. Hal de javre”, scrie cineva.

„Legea e cum e… trebuie să respecte procedura, altfel orice avocat contestă dosarul în instanță”, raspunde altcineva.

O parte dintre comentatori consideră normală testarea etilotest, ca probă în plus de nevinovăție. Alții o văd ca pe o insultă adăugată victimei.

„O să scape liniștiți fără nimic, pentru că avem o țară condusă de incompetenți”, spune un comentator despre viitorul dosarului.

„Trăiești în România, frate, crezi că agresiunea fizică e pedepsită? Avem criminali care nu fac o zi de pușcărie și tu crezi că aceștia vor păți ceva?” Cumva, violența nu mai șochează în sine, ci confirmă așteptările negative despre sistem.Bătut pentru că ‘nu face bani’: cazul șoferului de Bolt care arată cât de bolnavă e, de fapt, România”, mai scrie un internaut.

Radicalizarea discursului public

„Eu mă simt bine în România, câștig decent, dar am un copil de doi ani și nu vreau să crească aici. Voi pleca în Germania, deși îmi place aici”.

Incidentul are loc într-un context tot mai violent în ultimele luni, în care victime sunt de obicei persoanele vulnerabile, respectiv femei, copii sau imigranți străini.

Recent, un livrator din Banghadesh a fost agresat fără motiv de un tânăr pe stradă.

De asemenea, crimele la adresa femeilor au crescut vertiginos, România înregistrând cum 2 zile al 39 caz de femicid.

Numărul acestora a crescut vertiginos conform datelor Parchetului General, de la 18 femiciduri în 2024 și 15 în 2023.

