Scenă halucinantă în Roman: Șofer reținut după patru infracțiuni rutiere în două zile. Depășise de trei ori limita de alcool

Autor: Alexandru Negrici
Sambata, 04 Octombrie 2025, ora 16:22
170 citiri
Șofer arestat după ce a comis patru infracțiuni rutiere în două zile. FOTO Facebook/Stiri-Neamt.ro

Un bărbat de 48 de ani din municipiul Roman a fost reținut pentru 24 de ore de polițiști, după ce, în decurs de două zile, a comis patru infracțiuni rutiere, informează Inspectoratul de Poliție Județean Neamț.

Potrivit comunicatului instituției, individul a fost depistat de două ori consecutiv la volanul unui autoturism, deși avea permisul suspendat și se afla sub influența băuturilor alcoolice.

Prima verificare a avut loc pe 2 octombrie, când bărbatul a fost surprins conducând cu permisul reținut și în stare de ebrietate. Această primă intervenție nu a împiedicat repetarea comportamentului la doar câteva zile distanță: noaptea de vineri spre sâmbătă, el a fost prins din nou în aceleași condiții.

„Acesta a fost testat cu aparatul etilotest, rezultatul indicând o valoare de 1,67 mg/l alcool pur în aer expirat”, a precizat IPJ Neamț. Valoarea depistată depășește de peste trei ori limita legală, iar, potrivit sursei, reprezintă un nivel foarte ridicat de alcool în organism, care afectează capacitatea de reacție și coordonare.

Ca urmare a repetării faptelor, bărbatul a fost reținut pentru 24 de ore și va fi prezentat instanței de judecată cu propunere de luare a unei măsuri preventive. Conducerea unui autovehicul cu permisul suspendat și sub influența alcoolului constituie infracțiuni prevăzute de Codul Rutier, sancționate cu închisoare de la unu la cinci ani sau cu amendă, iar, în acest caz, pot interveni și circumstanțe agravante, notează IPJ Neamț.

