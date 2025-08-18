Cadavrul unui șofer de TIR român, găsit de autoritățile italiene la două zile după dispariție

Autor: Alexandru Negrici
Luni, 18 August 2025, ora 15:12
720 citiri
Șoferul român găsit mort de italieni FOTO / Facebook/Laurențiu Gorea

Corpul tânărului român dispărut după o scufundare în apropiere de Moglia a fost recuperat miercuri dimineață, la capătul a două zile de căutări, au comunicat autoritățile italiene. Victima a fost identificată ca fiind Laurențiu Gorea, în vârstă de 24 de ani, cu domiciliul în Modena.

Potrivit anchetei preliminare a carabinierilor, pe 15 august, în cursul zilei de Ferragosto (sărbătoare publică în Italia), tânărul se afla împreună cu un grup de prieteni la bazinul din localitatea Mondine, comuna Moglia, provincia Mantova, pentru activități de agrement. După ce a ieșit la mal pentru a mânca și a bea apă, Laurențiu Gorea s-a scufundat din nou și nu a mai revenit la suprafață.

Operațiunile de căutare, desfășurate pe parcursul a două zile, au implicat pompieri, scafandri și elicoptere ale carabinierilor. Trupul neînsuflețit a fost adus la suprafață și recuperat în jurul orei 6:30. Inspecția medico-legală efectuată la locul găsirii nu a evidențiat urme de violență.

La dispoziția procurorului, cadavrul a fost predat familiei. Surse locale informează că tânărul lucra ca șofer de transport pentru firma Pavullo Trasporti, cu sediul în Pavullo nel Frignano. Autoritățile regionale au precizat că acesta este al patrulea deces înregistrat în apele din Lombardia în weekendul de Ferragosto.

Ep. 119 - Iohannis are de dat 4,7 MILIOANE de...

