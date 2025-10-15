Un șofer de TIR, cetățean străin, a înscenat un jaf și s-a rănit singur, încercând să păcălească polițiștii. Ce dorea să obțină prin această reclamație falsă

Un șofer de TIR, cetățean străin, este cercetat de polițiștii din județul Vâlcea pe motiv că ar fi încercat să însceneze că a fost victima unui jaf.

Ancheta asupra acestui caz a început după ce, în seara de 13 octombrie 2025, în jurul orei 22, șoferul a sunat la numărul 112 și a anunțat că ar fi fost victima unei tâlhării, în satul Tuțulești din comuna Racovița.

Conform unui comunicat transmis de Poliția Română, în sesizare șoferul pretindea că, în timp ce oprise camionul într-o parcare, a fost agresat de doi bărbați care purtau glugi pe cap, ca să nu fie recunoscuți. Șoferul pretindea că atacatorii l-au lovit cu un cuțit și i-ar fi sustras o sumă de circa 6.000 de euro, bani fiind ai firmei de transport la care șoferul este angajat, după care ar fi fugit cu un autoturism.

Drept dovadă că a fost înjunghiat, conducătorul de TIR prezenta câteva înțepături pe care le avea la piciorul stâng.

Polițiștii dezvăluie că atitudinea reclamantului li s-a părut suspectă.

"În urma verificărilor efectuate în zona indicată de apelant, a fost identificat un obiect tăietor – înțepător, iar, în urma continuării activităților, polițiștii au solicitat repunerea în poziția inițială a ansamblului TIR pentru a reconstitui succesiunea evenimentelor. Astfel, conducătorul auto a fost observat în timp ce lua un obiect din lada laterală a semiremorcii, pe care l-ar fi introdus rapid în lenjeria intimă.

Ads

În urma controlului corporal efectuat, polițiștii au descoperit asupra sa o pungă din plastic ce conținea un pachet de bancnote în valută, respectiv 6.580 de euro, valoare care corespundea cu cea reclamată ca fiind sustrasă", precizează comunicatul Poliției.

Fiind audiat de polițiști, șoferul a recunoscut apoi că a vrut să facă o înscenare și că, în realitate, și-a provocat singur înțepăturile din picior cu obiectul tăietor – înțepător descoperit la fața locului, pentru a da credibilitate plângerii pe care o formulase.

Polițiștii continuă cercetările, sub coordonarea unui procuror, pentru a clarifica toate aspectele acestui caz.

Ads