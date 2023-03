Șofer de TIR din Ucraina, abandonat de patron după un accident pe Valea Oltului: ”Trăiește din mila colegilor care opresc în parcare”

Un șofer de TIR ucrainean a fost abandonat de patron după ce a făcut accident pe Valea Oltului, în urmă cu două săptămâni, iar de atunci își așteaptă șeful să revină cu piese de schimb pentru camion.

Cum bărbatul nu are bani, trăiește din mila colegilor care opresc în parcare și care îi cumpără apă sau mâncare. Cazul a fost adus în atenție de Ilie Matei, un șofer de TIR care administrează pagina ”Omul Șoselelor”.

”Acest om vine din țara aia unde bombardamentele sunt la ordinea zilei, Ucraina.

Lucrează ca si noi si își câștigă pâinea greu de pe urma unui volan.

A avut un accident pe Valea Oltului acum vreo 2 săptămâni și de atunci își așteaptă la camion șeful sa vina cu piese de schimb.

Patronul lui este din Uzbekistan, dar se pare că l-a abandonat pe colegul nostru in peticul ala de pământ căruia noi ii spunem, acasă.

Nu mai are bani, mâncare, absolut nimic si zilnic sta si privește in zare, doar apare șeful lui cu piesele salvatoare. Trăiește din mila colegilor care mai opresc in acea parcare, dar cred ca putem face mai mult de atât.

Omul se află în parcarea indicată cu coordonate in foto, in parcarea restaurantului Andiva intre Corbu si Proieni, Valea Oltului, intre Sibiu si R.Vâlcea”, a scris Ilie Matei pe Facebook.

