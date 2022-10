Un șofer din Vaslui a rămas fără permisul de conducere după ce a fost verificat de către un echipaj de la poliția rutieră cu un alcooltest care a indicat o valoare de 0,04 mg/l alcool pur în aerul expirat.

Știind că nu băuse absolut nimic în ziua respectivă, vasluianul a cerut să fie dus la spital pentru recoltare de probe de sânge, iar analizele au confirmat cele susținute de șofer, rezultatul fiind negativ la două analize consecutive.

În ciuda acestor rezultate, polițistul din Vaslui a insistat să rețină permisul de conducere al șoferului invocând ”procedurile”, ignorând analizele la sânge mult mai exacte.

Într-un interviu acordat jurnaliștilor de la vremeanoua.ro, vasluianul a explicat că în ziua în care a fost oprit de echipajul de la poliția rutieră, muncise în curte, iar spre seară a mers să cumpere material de construcții.

“Un polițist de la Rutieră m-a tras pe dreapta. După ce s-a prezentat, m-a pus să suflu în fiolă. M-am conformat fără niciun fel de comentariu. După ce se uită la rezultat, îmi spune că îi pare rău, dar că mi-a ieșit o valoare de 0,04 mg/l alcool pur în aerul expirat. "Ce să facem dom’le, ceasul rău, pisica neagră", mi-a zis. I-am răspuns să-mi dea pace cu prostiile astea că eu nu cred în așa ceva, nici în zile norocoase, nici în superstiții, nici în ghicitori. M-au luat că poate totuși am băut ceva, dar am uitat. Nu-mi venea să cred ce aud. Le-am spus că șofatul e pâinea mea, am 24 de ani de când sunt șofer profesionist și știu cât de important e să nu te urci băut la volan”, a povestit bărbatul.

Ads

Acesta a precizat că le-a cerut polițiștilor să-l ducă la spital pentru analize la sânge, iar aceștia l-au informat că recoltarea de probe se va face pe cheltuiala lui.

”N-am renunțat și, în continuare, am cerut să mergem la spital. M-am urcat în mașina lor și, cu girofarurile pornite, am mers la spital. Trebuie să spun că în momentul acela, în mașină mai era și copilul meu, minor. Era ora 23:30, iar eu nu am avut cum să-l iau cu mine pentru că domnii de la Rutieră mi-au spus că așa e procedura. L-am lăsat singur acolo”, a explicat vasluianul.

Dat fiind că probele la sânge au relevat faptul că bărbatul nu consumase alcool în ziua respectivă, omul a decis să acționeze în judecată atât Poliția Vaslui, cât și Poliția Română pentru că a fost lsăat fără permis de conducere în ciuda faptului că nu a comis nicio infracțiune.

Ads