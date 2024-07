Tânără hărțuită de un șofer al autocarului Electric Castle: ”M-a prins de mână și mi-a spus că a blocat ușa”

Poliția din Cluj a deschis o anchetă penală după ce o tânără a afirmat că ar fi fost hărțuită de șoferul unui autocar al festivalului „Electric Castle”. Astfel, ceea ce ar fi trebuit să devină un moment de distracție s-a transformat într-un coșmar. Tânăra a relatat că i-a blocat ușa, după mai multe abordări indecente.

„Acesta (n.red. șoferul) a început să intre în discuții cu mine și să mă întrebe câți ani am, cu ce mă ocup, etc. Ca apoi să mă întrebe dacă nu cumva vreau sa merg cu el la Cluj. Evident că răspunsul meu a fost negativ, și m-a întrebat “de ce?” iar eu i-am spus ca am treabă. L-am rugat să oprească, acesta a oprit, eu am dat să cobor, dar nu voia să îmi deschidă ușa. Bărbatul m-a întrebat “da nu vrei sa dormi cu mine?”, eu m-am panicat în momentul ăla, am încercat să deschid ușa, n-am reușit, iar acesta m-a prins de mână și a spus că am blocat-o și că nu o poate deschide. Abia după ce i-am spus că o să sun la poliție m-a lăsat să plec”, susține tânăra, potrivit știridecluj.ro.

Polițiștii au anunțat că vor face verificări în acest caz. Dacă se probează afirmațiile fetei, șoferul riscă să fie cercetat penal pentru hărțuire sexuală.

