Un șofer care a băut ceai de cânepă din farmacie a picat testul antidrog al poliției. A fost trimis în judecată și a rămas fără loc de muncă

Un bărbat a rămas fără permis, fără loc de muncă și este trimis în judecată după ce ar fi fost depistat sub influența substanțelor interzise la volan. Șoferul le-a declarat polițiștilor că nu a consumat niciodată droguri, dar că a băut ceai din cânepă cumpărat de la farmacie ca și antiinflamator.

La un control al poliției a ieșit pozitiv pentru consum de canabis, fiind trimis în judecată pentru infracțiunea de conducere a unui vehicul sub influența alcoolului sau a altor substanțe, pentru care riscă închisoare de la 1 la 5 ani sau amendă.

Bărbatul le-a spus procurorilor că a consumat aceea substanţă, care are în conţinutul său drog, nu pentru că ar fi consumator de droguri ci pentru a-şi trata durerile de care suferă. A prezentat drept dovadă prospectul ceaiului de cânepă în care este prezentată substanţa depistată în urină. A susținut că a consumat ceaiul la recomandarea unui farmacist.

Bărbatul a completat că muncea la o firmă de pompe funebre, unde a dobândit o fractură de menisc. ”La o astfel de firmă, un muncitor trebuie obligatoriu să deţină permis de conducere pentru a putea presta toate muncile. Ca urmare a pierderii permisului de conducere, mi-am pierdut și locul de muncă. Am doi copii între 2 şi 5 ani, soţia nu lucrează, am un credit bancar, iar fiul cel mare suferă de handicap grav şi trebuie dus în mod frecvent la tratament. Am consumat această substanță, dar nu ca şi consumator de droguri ci ca antiinflamator”, a declarat șoferul din Alba.

Acesta a cerut judecătorului de cameră preliminară să se dispună restituirea cauzei la parchet pentru a se dispune soluția de clasare.

”Nu am consumat cu voință ci doar din cauză că am avut un program de muncă foarte aglomerat, având aproximativ o săptămână până la două săptămâni pe lună în care trebuia să muncesc opt ore programul zilnic plus intervențiile din timpul nopții, acestea fiind de aproximativ 5-6 apeluri pe noapte. Având un program atât de încărcat, am ajuns să am dureri de genunchi de la ridicări neconforme, iar în acest context am optat pentru consumul de ceai de cânepă şi ulei CCD, ca şi antiinflamator. Dacă aș fi știut că acele substanțe conțin drog nu le-aș fi consumat”, a mai declarat bărbatul, potrivit încheierii din faza de cameră preliminară.

Procurorul a respins solicitările bărbatului, susținând că acestea nu pot fi analizate în această etapă a procesului urmând a fi analizate pe parcursul cercetării judecătorești. Magistratul a respins, în 11 mai 2023, cererile inculpatului și a dispus începerea judecății.