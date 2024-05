Pericolul pe lângă care a trecut un șofer când conducea cu viteză pe autostradă: ”O roată mi s-a făcut pătrată ”/ ”Mai merge un sezon”

Drumurile lungi sunt pline de neprevăzut și uneori o defecțiune neglijată a mașinii sau ghinionul pot transforma deplasarea cu mașina într-un adevărat pericol.

Un șofer care circula cu viteza pe autostradă a făcut pană la una dintre roți. Acesta a postat în mediul online o fotografie cu forma neobișnuită a roții după ce și-a dat seama ce se întâmplă și a oprit mașina.

"Astăzi o roata mi s-a făcut pătrată...în timp ce mergeam pe autostradă cu 120 kph", a scris acesta pe Reddit.

În comentarii, șoferul a dat mai multe detalii.

"Clarificări: nu am făcut accident, juliturile sunt mai vechi. Nu a explodat cauciucul, nu am frânat brusc.

Am făcut o amărâtă de pană, numai că mi-am dat seama târziu și am apucat să merg pe ea o vreme și s-a încins cauciucul. Până am ridicat-o pe cric s-a răcit la loc și s-a supt, așa s-a făcut pătrată.

Am dus-o la vulcanizare să întreb dacă mai merge un sezon, dar a început să râdă".

"Am văzut anvelope mai rele în trafic"

În comentarii, unii se distrează pe seama situației, alții cer detalii sau au ei un scenariu care explică ce s-a întâmplat.

"Mai merge un sezon".

"Dacă nu, o pune la căruță".

"Să știi că am văzut anvelope mai rele în trafic, sigur mai merge un sezon."

"Fie roată și pătrată, tot se învârte ea odată!"

"Pare că și cum a explodat cauciucul și după aceea s-a tot târât până te-ai oprit, de aceea e pătrat".

"Nici dacă te puneam nu-ți ieșea așa bine. O adevărată operă."

"E exfoliată pe interior. Că e pătrată îți arată doar că valva ține diferența de presiune. La gunoi cu ea!"

"O anvelopă nouă nu ar trebui să explodeze"

"Eu zic că era super uzată. O anvelopă nouă nu ar trebui să explodeze. Una uzată e periculoasă. Din 2018 anvelopa până acum sunt aproximativ 6 ani x 20.000 km pe an media = 120.000 km aproximativ cu anvelopa. O anvelopă după 60.000 km sau când ajunge la indicatorul de uzură trebuie înlocuită. Asta înseamnă explozie la km mulți."

"Am pățit eu o aventură de mamă-mamă. Nu aveau 10.000 de km, primul sezon pe mașină și luate de noi, pur și simplu s-au dezintegrat. Eram pe București-Ploiești și la un punct a început să bată ușor volanul, după care practic simțeam că lovesc pietricele în podeaua mașinii. M-am oprit imediat că na, se simțea din ce în ce mai ciudat, și ce să vezi? Bucăți din banda de rulare desprinse. Dar presiune încă aveau în ele, 2.4 ambele. E vorba de cele de pe față, alea din spate nu au avut probleme. Deci, poate să fie și nouă anvelopa, dacă e greșită face poc."

"Cam 10k fac pe an, deci să zicem vreo 30k km max cu astea (că jumătate din timp am mers pe vara). Sunt aproape la limita de uzură, da, dar teoria mea e că sunt proaste ele că model, e a 4-a până cu ele, în timp ce cu orice alte cauciucuri nu am făcut niciodată până în 14 ani.", a adăugat autorul postării.

"De asta sunt buni și senzorii ăia de presiune. Să nu mergi cu roțile dezumflate cum ai făcut tu."

"Lasă, boss. O punem pe spate și poți să mergi și pe Transfăgărășan cu ea".

"Măcar capacul ăla a rămas bombă. Janta de tablă se îndreaptă și cauciucul oricum se schimbă la câțiva ani.."

"Cauciucurile alea-s de iarnă au și ele o plajă de temperatura optimă”.

