Scuzele ridicole inventate de un șofer prins băut la volan. A spus inclusiv că și-a adus aminte că a parcat greșit când se uita la filme pe Netflix

Un bărbat de 59 de ani, trimis în judecată pentru conducere sub influența băuturilor alcoolice, a încercat să scape de pedeapsă inventând mai multe minciuni. Niciuna dintre scuze nu a ținut în fața judecătorului.

Judecătoria Sectorului 2 a pronunțat o primă sentință într-un dosar de conducere sub influența băuturilor alcoolice în care a fost trimis în judecată un șofer din Capitală.

Potrivit rechizitoriului, bărbatul a fost trimis în judecată cu acuzația că în data de 23.01.2022, în jurul orei 03.00, a condus pe Bd. Lacul Tei din București având la momentul conducerii sub influența băuturilor alcoolice, având o alcoolemie de 1,43 g%o la ora 04.15, respectiv o alcoolemie de 1,24 g%o, la ora 05.15.

În apărarea sa, șoferul a spus că „nu a condus autoturismul pe o distanță mare, ci doar l-a parcat. Bărbatul a spus că în jurul orei 00.00 a consumat alcool (50 ml), dar nu mai știe ce alcool, după care s-a uitat la filme pe Netflix, iar, la orele 02.00, și-a adus aminte că a parcat mașina pe Bd. Lacul Tei și a coborât să mute mașina pe locul său de parcare.

Bărbatul a spus că a condus mașina de pe Bd. Lacul Tei nr. 107 până la intersecția cu str. Zambilelor, unde a fost oprit de organele de poliție.

Pe de altă parte, cu ocazia uneia dintre audieri, bărbatul a declarat că a plecat de la domiciliu împreună cu soția sa, pentru a merge la o zi de naștere a unui prieten, soția sa a condus pentru că operase recent la genunchi. Bărbatul a spus că soția sa a condus mașina și la întoarcere, el urcând la volan doar ca să o parcheze.

„Din înregistrările efectuate de agenții de poliție rezultă că inculpatul a afirmat că locul de parcare se afla pe altă stradă decât cea pe care a fost oprit, undeva în spatele blocului. Prin urmare, inculpatul nu a fost oprit de organele de poliție exact când începuse manevrele de parcare”, a arătat judecătorul.

Judecătorul a mai arătat că „deși se consideră a fi un specialist în legislația rutieră, fiind instructor de conducere defensivă, inculpatul a refuzat implicit să urmeze procedura recoltării de mostre biologice, punând la îndoială necesitatea prelevării de probe biologice”.

„De asemenea, a invocat nejustificat existența unei tulburări anxios-fobică față de obiecte ascuţite (tripanofobie), deși, din moment ce presupusa fobie nu îl face incompatibil cu calitatea de conducător auto, în sarcina inculpatului subzistă toate obligaţiile pe care le are un conducător auto, inclusiv aceea de a se supune recoltării probelor biologice la solicitarea organelor de poliție, în conformitate cu legea”, se mai arată în sentința Judecătoriei Sectorului 2, prin care șoferul a fost condamnat la nouă luni de închisoare cu suspendare.

În motivarea deciziei, judecătorul a arătat că „inculpatul nu s-a sustras de la urmărire penală ori judecată și nici nu a încercat zădărnicirea aflării adevărului ori a identificării şi tragerii la răspundere penală a autorului sau a participanţilor”.

„Ținând cont de vârsta inculpatului și de faptul că este integrat pe deplin în societate, instanța apreciază că ȋncarcerarea acestuia ar avea consecințe negative asupra persoanei sale, scopul punitiv și educativ al pedepsei putând fi ȋndeplinit ȋn privința sa și fără executarea pedepsei ȋn regim privativ, ȋnsă se impune supravegherea sa pe durata termenului de supraveghere, respectiv 2 ani”, se mai arată în sentința Judecătoriei Sectorului 2, care nu este definitivă.