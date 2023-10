Un bărbat care a intrat cu mașina în Consulatul Chinei din San Francisco a fost împușcat mortal VIDEO

Poliţia din San Francisco a împuşcat mortal un bărbat care a intrat luni cu maşina în Consulatul Chinei din metropolă, relatează BBC.

Un comunicat al poliţiei a precizat că bărbatul - al cărui nume nu a fost făcut public - a fost împuşcat după ce agenţii au ajuns la faţa locului.

Imaginile difuzate online au arătat o maşină Honda albastră care intrase într-un hol şi zeci de persoane care fugeau din clădirea consulatului. Bariere şi scaune zac la pământ în hol, în timp ce alte piese de mobilier au fost deteriorate.

🚨#BREAKING: New footage shows the moment after the Car crashes into the Chinese Consulate

⁰📌#SanFrancisco | #California

Brand new footage shows the moments after a suspect drove their car and crashed into the Chinese Consulate in San Francisco, California. In the video,… pic.twitter.com/YqbkLsnWCO