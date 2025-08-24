Urmărire ca-n filme: un șofer fără permis, prins în România după ce a scăpat de poliția maghiară

Duminica, 24 August 2025, ora 18:34
Urmărire ca-n filme: un șofer fără permis, prins în România după ce a scăpat de poliția maghiară
Un tânăr de 26 de ani din Constanța a fost oprit de polițiștii români după o urmărire spectaculoasă care a început în Ungaria și s-a terminat pe autostrada Deva–Nădlac, la aproape 50 de kilometri de la intrarea în țară.

Incidentul a avut loc în noaptea de sâmbătă spre duminică, în jurul orei 1:10. Poliția de frontieră a alertat un echipaj de la Biroul Autostrăzi după ce autoritățile maghiare au semnalat un autoturism furat. Mașina fusese urmărită pe teritoriul Ungariei, însă șoferul a reușit să scape și să treacă granița în România, potrivit Digi24.

În timp ce încerca să fugă, bărbatul a acroșat ușor două autovehicule, dar, în final, a fost blocat de polițiști. Verificările au scos la iveală faptul că tânărul nu deține permis de conducere, însă testele pentru consum de alcool și droguri au ieșit negative.

Șoferul a fost predat autorităților maghiare, care continuă ancheta în legătură cu furtul autoturismului și circumstanțele trecerii ilegale în România.

Ep. 119 - Iohannis are de dat 4,7 MILIOANE de...

