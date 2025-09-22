Cum variază salariul unui șofer de TIR în Europa. România, în aceeași ligă cu Franța, înaintea Ungariei

Autor: Eugen Porojan
Luni, 22 Septembrie 2025, ora 15:52
Cât câștigă șofer de camion în Europa. România are salarii similare cu Franța FOTO Pixabay

Salariile șoferilor de TIR variază puternic în Europa, atât în suma netă, cât și în raportarea la salariul minim și la cel mediu din fiecare țară. Cei mai bine plătiți șoferi de camion lucrează în Marea Britanie, iar spre finalul clasamentului se află România și Franța, în timp ce Ungaria are, de departe, cei mai prost plătiți șoferi din datele colectate.

Românii care se angajează ca șoferi de TIR în Marea Britanie pot câștiga de până la 3 ori mai mult decât în țară.

Un șofer câștigă, în medie, 3.350 euro în Marea Britanie, în timp ce salariile din România și Ungaria abia depășesc 1.000 euro, arată datele colectate de site-ul german trans.info.

Șoferii de TIR care lucrează pentru firme din România au un salariu mediu de 1.794 de euro, în timp ce în Franța ar fi plătiți cu 1.850 de euro. În Ungaria, 1.039 de euro este salariul mediu al unui șofer, foarte apropiat de cel minim pe economie din țara vecină.

Salariile pentru șoferi de TIR din Franța și Ungaria sunt sub nivelul salariului minim pe economie.

După Marea Britanie, cei mai bine plătiți șoferi sunt în Germania (3.357 de euro), Polonia (2.814 de euro) și Spania (2.450 de euro).

