Consumul de droguri nu este legal în România, însă tot mai mulți tineri cad victime consumului de stupefiante. Pericolul se extinde atunci când consumatorii de substanțe psihoactive conduc mașini pe drumurile publice, dar problema este cum îi depistăm cu adevărat pe aceștia.

Poliția a întocmit tot mai multe dosare penale în ultima perioadă, iar activitățile de testare in trafic s-au intensificat după ce, în luna iunie a acestui an, doi tineri au murit, iar alți câțiva au ajuns la spital din cauza supradozelor de stupefiante consumate la un festival din București.

Pedepsirea celor care încalcă legea este cea mai bună soluție pentru a scădea criminalitatea în România însă, deocamdată, problema se pune cum îi depistăm cu adevărat pe cei care conduc drogați, de exemplu.

Polițist: ”Avem droguri care rămân în sânge și la două luni de la consum”

Șeful Sindicatului Poliției Europol, Cosmin Andreica, a explicat într-un interviu pentru Ziare.com că având în vedere că sunt droguri care rămân în organism și la câteva luni după consum, este posibil ca cel depistat pozitiv la test să fie un tânăr care pur și simplu a vrut să încerce ”o țigare”. Însă, sunt substanțe noi care nu ies la test, iar persoane care se văd cu ochiul liber că sunt sub efectul stupefiantelor să scape de pedeapsă.

”Sunt mai multe discuții în acest sens. Una dintre situații se referă la chestiuni fiziologice în sensul în care asimilarea drogurilor, a diferitelor tipuri de droguri se realizează prin depozitarea acestora în țesuturile adipoase. Astfel, avem situația în care, un tânăr care fumează o țigare de cannabis, este sub efectul acelui drog, în sensul în care îi este afectată cunoștința, mobilitatea, timp de câteva ore, iar după această perioadă de timp dispare efectul.

Ads

Cu toate acestea dacă este oprit în trafic la două săptămâni, la trei săptămâni după acest moment, și sigur va da rezultat pozitiv, el va avea dosar penal pentru conducerea sub efectul unor substanțe psihoactive. Avem droguri care rămân în organism chiar și două luni de la consum”, a explicat polițistul.

Test pozitiv la cannabis și amfetamine și invalid la opiacee și cocaină

Aparat Drug Test FOTO: Brigada de Poliție Rutieră București

Pot ieși substanțele de dopping folosite de sportivi la drug test?

”Sunt cazuri în care și acelea ies”, a spus polițistul.

Drogurile care nu ies la test, deși consumatorul are toate simptomele unui consum recent

Și dacă unele droguri ies la test la două luni după consum, altele nu pot fi detectate nici la cinci minute după ce au fost administrate.

”În momentul de față, tot ceea ce înseamnă piața acestor substanțe este într-o continuă dinamică. Noi nu reușim să documentăm și să introducem pe anexa din lege caracteristicile acestor substanțe interzise astfel încât să le incriminăm, pe toate.

Ads

Pentru că acesta este circuitul: se trimite la laborator, se constată care este substanță pshihotropă, care are efecte halucinogene și așa mai departe, este ulterior declanșat procesul legislativ de introducere în anexă, se introduce și este pedepsită. A doua zi, producătorii schimbă un ingredient din produsul final și automat nu mai este incriminat acel produs.

Iar în acest caz procedura trebuie reluată. Este un fel de ”opera Meșterului Manole”.

Însă, pe de altă parte, avem o altă mare problemă care va exploda. Este vorba despre aparatele Drug Test. Deja avem foarte multe cazuri de acest gen înregistrate. Dar nu se vorbește nici de către poliție, nici de către parchete.

Avem situații în care polițiștii rutieri opresc în trafic șoferi care nu se află în starea psiho-fizică necesară să conducă: au pupile dilatate, buze uscate, lipsă de coerență în vorbire, privirea difuză- ”se uită prin tine”, este testat cu Drug Test-ul, iar rezultatul este zero.

Iar aici vorbim despre droguri puternice cunoscute în rândul tinerilor sub denumirea de ”cristale” și care sunt deosebit de periculoase pentru sistemul nervos. Acestea sunt mult mai răspândite pentru că sunt mult mai ieftine, sunt la îndemâna oricui și cumva produc acele efecte halucinogene pe care le caută consumatorii.

Ads

Deja am avut accidente în care au fost implicați astfel de conducători auto față de care nu au putut fi identificate substanțe interzise cunoscute. Astfel, ne aflăm în fața unui nou fenomen asupra căruia în momentul acesta noi nu avem instrumentele necesare să îl putem controla.

Drug Test FOTO: facebook/ Poliția Capitalei

Drug Testul detectează o paletă de mai multe categorii de droguri din categoria opiacee, metamfetamine, cocaină, heroină, etc. Însă, și aceste ”cristale”, teoretic, sunt considerate metamfetamine, dar acestea nu pot fi detectate de actualele instrumente pe care le avem la dispoziție. Pentru că sunt folosite substanțe noi, sintetice care nu sunt detectate de aparat ca fiind substanțe interzise”, a mai spus Cosmin Andreica.

Teste fals pozitive. Situații în care oameni nevinovați sunt ”prinși” drogați

Tot referitor la testele de depistare a drogurilor sunt situații legate de erorile date de acestea.

Ads

”Tot pe Drug Test avem o altă problemă despre care Poliția Română nu vorbește, avem incidențe din ce în ce mai crescute pe teste fals pozitive.

Chiar săptămâna trecută am avut un caz, o persoană mai în vâsrtă, la peste 60 de ani, a fost oprită în trafic pe un drum dintr-o localitate rurală, a fost testată cu etilotestul și aparatul DrugTest pentru că așa este ”directiva” de la București ca toată lumea să fie testată pentru droguri, iar omul a ieșit pozitiv la cocaină. Domnul acela nu știa ce înseamnă cocaină. La sânge rezultatul a fost zero.

Astfel, având în vedere astfel de situații, polițiștii sunt sfătuiți să folosească drug Test doar dacă detectează semnalmente specifice consumului de droguri”, a mai explicat Cosmin Andreica.

Rezultat analiză aparat Drug Test FOTO: Sindicatul Europol

Închisoare de la 1 la 5 ani sau amendă penală pentru cei care conduc sub influența drogurilor

Ads

În prezent, conform art. 336 din Codul Penal, se pedepseşte cu închisoare de la unu la 5 ani sau cu amendă persoana aflată sub influenţa unor substanţe psihoactive, care conduce un vehicul pentru care legea prevede obligativitatea deţinerii permisului de conducere.

Dacă persoana respectivă efectuează transport public de persoane, transport de substanţe sau produse periculoase ori se află în procesul de instruire practică a unor persoane pentru obţinerea permisului de conducere sau în timpul desfăşurării probelor practice ale examenului pentru obţinerea permisului de conducere, pedeapsa este închisoarea de la 2 la 7 ani.

Aceleași sancțiuni se aplică și celor care conduc având o îmbibaţie alcoolică de peste 0,80 g/l alcool pur în sânge.

În ceea ce privește alcoolul, situația este clară. Alcoolemia mare iese doar dacă șoferul a băut recent cantități mari de băuturi alcoolice. La droguri acest lucru nu contează.

”Chiar ICCJ-ul a stabilit că nu are importanță data la care a consumat drogul, ci că în organism este prezentă substanța psihoactivă. Și în aceste condiții, practic nici instanța nu vrea să ia în considerare diferența între o persoană care a consumat substanțe psihoactive la momentul la care este prinsă sau o persoană care este oprită în trafic la câteva zile, săptămâni sau chiar luni de când a consumat drogurile iar această substanță este încă prezentă în organism.

În acest sens chiar și infracțiunea este una absolută, adică conducerea sub efectul substanțelor psihoactive, fără să facă o diferențiere cum este la alcool, de exemplu, peste 0,80g/l alcool pur în sânge. Dacă avem peste această valoare, are o alcoolemie de peste 2 la mie în sânge, este un factor agravant al infracțiunii. Dacă are 0,80 este la limita infracțiunii față de contravenție, sigur este tratată corespunzător.

În cazul consumului de substanțe psihoactive nu există această diferență. Nu că am încuraja consumul însă pentru unele greșeli ale tinereții, să spunem, sunt foarte multe persoane care suportă consecințe juridice, își nenorocesc până la urmă cariera profesională, viitorul.

Atunci, în aceste condiții, apreciam că s-ar impune din partea legiutorului, pe zona de politică penală, pe această infracțiune, să apară niște diferențe în ceeea ce înseamnă prezența substanțelor psihoactive și în ce manieră influențează aceste substanțe capacitatea persoanei de a conduce pe drumurile publice”, a mai spus Cosmin Andreica.

Drug Test FOTO: Sindicatul Europol

Cum vrea statul să modifice legea

Și pentru că doar campaniile de informare despre efectele grave ale consumului de droguri nu sunt suficiente, statul român vrea să îi pedepsească mai drastic operațiunile cu droguri. În acest sens a fost elaborat un proiect de lege

Proiectul a trecut de Senat și urmează să intre în dezbatere în Camera Deputaților.

Propunerea de modificare a legii presupune pedepse mai mari cu închisoarea pentru trafic de droguri, consum, dar și pentru tolerarea consumului ilicit, de exemplu, prin punerea la dispoziție a unei locuințe sau tolerarea consumului într-un anumit loc. Ar urma să dispară amenda penală pentru consumatori, dacă sunt prinși cu o cantitate mică și să fie înlocuită direct cu închisoarea, scrie PressOne.

Cu alte cuvinte, orice persoană prinsă cu orice cantitate de substanță încadrată ca drog de risc, precum canabisul, ar putea fi pedepsită cu închisoare de la 1 la 5 ani. Dacă este vorba de un drog de mare risc, precum heroină, cocaină sau ecstasy sau așa numitele „etnobotanice”, atunci pedeapsa cu închisoarea ar urma să fie cuprinsă între 2 și 7 ani. Punerea la dispoziție cu bună știință a unui loc în vederea consumului s-ar pedepsi cu închisoare de la 3 la 10 ani și interzicerea unor drepturi.

La acest moment, în România, printre altele, cultivarea, producerea, prepararea, deținerea sau cumpărarea de droguri de risc pentru consum propriu sunt pedepsite cu închisoare între 3 luni și doi ani sau cu amendă penală.

Ads