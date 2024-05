Care sunt cei mai periculoși șoferi din trafic. "În 90% din cazuri, cel din fața mea rupe frâna, apoi, opțional, semnalizează"

Nervii șoferilor sunt puși la încercare în marile orașe, unde traficul este mai aglomerat. Unii dintre cei care se află la volan nu respectă regulile de circulație și îi pun în pericol pe ceilalți.

Este tema de discuție lansată de un român în mediul online. Acesta s-a referit la cei care semnalizează prea târziu, dând astfel startul unui lung șir de exemple.

"Semnalizare, apoi frână!"

"Pentru toți șoferii lui peste prăjit, în 90% din cazuri cel din fața mea rupe frâna, apoi, opțional, semnalizează. De când a început moda asta? Care e gândirea?

Pentru aia care vor apărea să-mi țină teoria chibritului, da, țin distanța. Nu, nu am lovit pe nimeni în spate. Doar mă deranjează cum mereu cel din fața mea frânează fără vreo avertizare, de multe ori pe drum drept, fără vreun obstacol în față, ca apoi să tragă brusc de volan la dreapta sau la stânga (aș adăuga și cu intrat puțin pe contrasens când virează dreapta, că de, parcă sunt toți cu tirul și nu știu să se încadreze sau să tragă de covrig)., a scris acesta pe Reddit.

"E vorba de utilizarea eficientă a energiei șoferului"

Postarea sa a strâns sute de comentarii în care șoferii s-au referit la situațiile din trafic în care nu sunt respectate reguli elementare.

"Mie cel mai mult îmi plac ăia care semnalizează când au început deja virajul."

"E vorba de utilizarea eficientă a energiei șoferului. Optimizare de mișcare. De ce să miști mâna de două ori ca să semnalizezi și apoi să virezi, când poți doar să întinzi un deget și să faci asta în același timp. La drum lung fiecare detaliu contează, de aia au și pus butoane pe volan, să nu mai întinzi mâna pentru butoane pe bord."

"Da ce mai, nu îți ajunge o milisecundă să vezi intenția participantului la trafic?"

"Să îi vezi pe boșii care trag de volan, schimbă banda, și după dau semnal."

"Trag de volan peste 2-3 benzi și după virează de pe bandă a 3-a pe care au aterizat, pe final pornește și semnalizarea".

"Eu îi ador pe cei care semnalizează într-o parte și merg în sensul opus"

"Dacă vedem semnalul abia la sfârșit, iar ei susțin că au dat semnal din timp, putem spune că au depășit viteza luminii?"

"Dar ce părere ai de cei care întâi fac dreapta înainte de a face stânga, indiferent de cât loc au pentru viraj? Ambele situații mi se par lipse cronice de neuroni."

"Eu îi ador pe cei care semnalizează într-o parte și merg în sensul opus".

"Cei care semnalizează în timpul virajului sunt mai periculoși"

"După mine, cei care semnalizează în timpul virajului sunt mai periculoși. Ăia care nu semnalizează deloc sunt nașpa, da, și evident imprevizibili. Cei care semnalizează când deja virează, am impresia că sunt oameni incapabili să gândească în avans și să se organizeze, două atribute extrem de proaste pentru un șofer. Sunt mai periculoși pentru că sunt genul care se răzgândesc uneori chiar și în mijlocul manevrei. Un șofer normal gândește "ok, la următoarea trebuie să virez la stânga deci: semnalizez, încetinesc, aaa, uite, e o zebră imediat pe stradă unde virez și biciclistul ăla e aproape de ea și posibil să vrea să traverseze, hai să încetinesc și mai tare, să văd ce se întâmplă. Hmm oare ăla de pe contrasens va opri, că are roșu deja dar parcă nu încetinește...".

"Șoferul care semnalizează în timp ce virează, după ce a pus frână brutală probabil: "hai că virez aici la stânga, ce dacă sunt deja în dreptul străzii, aaa stai, trebuie și semnalizare că tot virez....oh shit, de unde a venit biciclistul? Ăla din spate era începător și m-a lovit...ah și uite, nu mă pot opri din a lovi biciclistul...nasol".

"N-am mers foarte mult prin țară, dar în cei 5 ani de condus prin București mi-am dat seama că trebuie să te aștepți la orice. Mereu mă surprinde câte ceva.

Ultima oară a fost cineva care cobora de pe pod pe contrasens."

"Aș adăuga și idioții/idioatele care nu sunt în stare să-și țină bandă, iar în viraj intră pe contrasens."

"Aici sunt 2 categorii: cei care nu sunt capabili să se orienteze încât să țină mașina pe bandă și cei care n-au avut noroc să prindă un post de pilot la f1 și își etalează potențialul pe drumurile publice."

"Eu urăsc p-aia care semnalizează când vor prioritate la schimbarea benzii de mers, păi ba, dacă ai pus semnalizarea nu înseamnă că gata e ok să-mi tai calea, tembelule!"

"Și mai mult îi urăsc pe aia care se bagă pe bandă de viraj dreapta și în capăt se pun în față la a 2-a bandă și ajung primii la semafor, în mijlocul intersecției, păi ba, stați la coadă ca și restul că nu sunteți voi mai deștepți și noi ăștia care ne respectăm rândul prostii satului!!"

"Mă simt ca ultimul prost de pe planetă că merg fără ghiolbăneli"

"Eu am realizat că problema mea numărul 1 cu traficul nu e haosul, nu e statul în coadă.. e faptul că mă face să mă simt că ultimul prost de pe planetă că merg fără ghiolbăneli."

"Analog, mai există și aia care când te văd că semnalizezi ca să ocolești un obstacol (și e spațiu între ei și mașina din față), accelerează, numai să nu schimbi banda. Nu contează că după obstacol vrei să te încadrezi înapoi pe bandă și că ei merg în continuare, ei nu vor să te lase și pace".

"Autobuzele din oraș și tirurile mă disperă cu asta. Am pățit-o de mai multe ori să iasă din stație un autobuz fix în fața mea..., înțeleg că trebuie să te las să ieși din stație, dar nu te bagi ca boul când sunt la 10m de tine cu 40-50km/h.

Și tirurile, când li se termină banda sau intră de pe un drum fără prioritate, fix la fel... nu care cumva să apese frâna că ajung cu 5s mai greu. Lasă proștii ca mine să frâneze brusc sau să intre pe contrasens că "au ei loc"."

"Ați observat și voi trendul cu depășiri fără a utiliza semnalizarea?!

Au agățat băieții un obicei nou, unul pe care l-am observat și eu, în special în Olanda. Diferența este că ei o fac pe autostradă cu 5 benzi pe sens și trafic redus. La noi o aplică pe drum cu două benzi, în curbă, linie dublă continuă și mașini care vin de pe contrasens, că deh, suntem cei mai tari pe șmecherie."

"Șoferii români nu anticipează nimic"

"Face parte dintr-o problemă mult mai generală: șoferii români nu anticipează nimic. Nu știu unde vor să fie nici în următorii 50 de metri, nu știu unde vor să meargă, conduc pur reactiv de parcă ar fi tot timpul ceață densă și nu ar există hărți.

De aici vezi fenomene precum înscris pe bandă greșită, tăiat fața, frână înainte de semnalizare când schimbă direcția, etc. Trebuie să conduci de parcă toți ar fi orbi cu memorie și abilitate de anticipare de peștișor auriu.

Mai grav decât asta e atunci când vrei să depășești, semnalizezi și bizonul din spate se bagă el repede peste tine fără semnalizare știind că tu vrei să faci manevra. Totul e foarte brusc. De aia e bine să faci manevra de depășire repede, condusul agresiv e noul condus defensiv anti-bizon."