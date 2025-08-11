Cum au scăpat doi șoferi români de o amendă de 200.000 de euro în Franța. Nu transportau doar faianță

Autor: Aniela Manolea
Luni, 11 August 2025, ora 13:42
499 citiri
Cum au scăpat doi șoferi români de o amendă de 200.000 de euro în Franța. Nu transportau doar faianță
Doi șoferi români au scăpat de o amendă de 200.000 de euro în Franța FOTO /Pexels

Doi șoferi români au scăpat de o amendă de aproape 200.000 de euro în Franța, dar și de închisoare cu executare pentru un an. Cei doi au fost prinși la un control vamal de rutină, unde camionul în care transportau faianță mirosea în mod suspicios de puternic a cannabis. Un viciu de procedură le-a permis însă celor doi să scape basma curată.

Cei doi șoferi români au fost reținuți pe 24 iulie, la punctul de taxare Boulou, pe autostrada A9. În urma verificărilor asupra camionului înmatriculat în România, vameșii francezi au descoperit la remorcă un planșeu fals. În spatele acestuia, se ascundeau 140 de kilograme de cannabis.

Captura uriașă de droguri le-ar fi asigurat celor doi șoferi români un an de închisoare și o amendă de 199.500 de euro, scrie publicația franceză potrivit lindependant.fr.

Avocații apărării au arătat însă că „drepturile inculpaților nu au fost comunicate în termenele prevăzute de lege, iar parchetul a fost informat prea târziu despre reținerea vamală”, iar judecătorii au acceptat argumentul și cei doi au scăpat fără vreo consecință.

Procurorii cereau și confiscarea camionului, însă judecătorii au respins întreaga anchetă și consecințele ei pe baza încălcării drepturilor celor doi șoferi români.

Potrivit legislației franceze, captura de 140 kg de cannabis a fost distrusă.

