De ce nu ar trebui să oprești mașina cu aerul condiționat pornit. Piesa cea mai afectată

Autor: Maria Popa
Marti, 12 August 2025, ora 10:49
1817 citiri
De ce nu ar trebui să oprești mașina cu aerul condiționat pornit. Piesa cea mai afectată
Șofer Foto: Pexels

În timpul sezonului canicular, aerul condiționat din mașină devine esențial pentru șoferi, însă modul în care este utilizat poate influența atât starea autoturismului, cât și sănătatea persoanelor aflate în mașină.

Se pare că oprirea mașinii fără a dezactiva sistemul de climatizare poate avea consecințe negative.

Bateria are de suferit

Potrivit 20Minutos, dacă motorul mașinii este oprit cu aerul condiționat încă pornit, durata de viață a bateriei poate scădea semnificativ. Tocmai de aceea, este recomandat să oprim aerul condiționat cu câteva minute înainte de a opri și mașina.

Această acțiune ajută la menținerea temperaturii din habitaclu și previne uzura prematură a bateriei.

De asemenea, lăsarea sistemului de climatizare pornit după oprirea motorului conduce la acumularea de umiditate în conductele de ventilație.

Acest fenomen poate provoca coroziune și apariția mucegaiului, lucru care afectează calitatea aerului din mașină și are un impact negativ asupra sănătății pasagerilor, conform sursei citate.

Utilizarea corectă a aerului condiționat nu numai că prelungește durata de viață a bateriei, dar ajută și la menținerea unui mediu sănătos în interiorul autoturismului.

Alte metode de răcorire a mașinii

Șoferii pot lua și alte măsuri de răcorire a autoturismului:

-parcarea mașinii în locuri umbroase

-folosirea parasolarului pe parbriz și eventual pe geamurile laterale

-pot lăsa geamul întredeschis 1-2 cm pentru a permite aerului cald să iasă

-pot folosi huse deschise la culoare pentru scaune și volan, pentru că absorb mai puțină căldură.

Pană de curent în Irak, din cauza caniculei. Temperaturile au ajuns la 50 de grade Celsius
Pană de curent în Irak, din cauza caniculei. Temperaturile au ajuns la 50 de grade Celsius
Irakul a fost aproape complet privat de energia electrică publică timp de câteva ore, luni, 11 august, din cauza unei pene de curent uriașe provocate, potrivit autorităților, de temperaturi...
Ne așteaptă zile grele și în restul lunii august. Canicula nu va dispărea, iar seceta va fi tot mai accentuată
Ne așteaptă zile grele și în restul lunii august. Canicula nu va dispărea, iar seceta va fi tot mai accentuată
Meteorologii anunță pentru următoarele patru săptămâni temperaturi mai ridicate decât normalul perioadei în cea mai mare parte a țării, cu un debut de septembrie călduros. Ploile vor fi...
#soferi, #canicula, #aer conditionat masini, #baterie auto, #sistem climatizare auto, #soferi romani , #soferi
Parteneri Ziare.Com
DigiSport.ro
S-a aflat! Cine este barbatul care a produs un accident mortal in Constanta, dupa ce a condus beat si drogat
Digi24.ro
Vladimir Soloviov: razboiul nu se termina dupa intalnirea din Alaska. Care e urmatoarea tara vizata de "o operatiune militara speciala"
Adevarul.ro
Summit-ul din Alaska. Ultima sansa pentru Ucraina? Analist: "Negocierile s-au purtat deja"

Fără Filtru Ep.116 - O nouă frauda cu PNRR...

Cele mai noiCele mai cititeCele mai ciudateCele mai comentate
  1. Propagandistul Rusiei dezvăluie următoarea "operațiune militară specială" pe care o pregătește Kremlinul. Care este țara vizată VIDEO
  2. Valul de caniculă înmulțește incendiile de vegetație din Europa. Un copil român a murit în Italia de şoc termic
  3. Peste 800 de cazuri de infecții nosocomiale, într-un singur județ, în prima jumătate a anului. Cele mai frecvente au fost cu stafilococul auriu, dar și unele mai grave
  4. Seceta a lovit din aprilie jumătate din Europa. Record depășit 4 luni la rând. Cele mai afectate zone sunt Europa de Est și Balcanii
  5. Accident mortal provocat de un fotbalist român. Băut și drogat, a fugit de la locul faptei
  6. De ce nu ar trebui să oprești mașina cu aerul condiționat pornit. Piesa cea mai afectată
  7. Suspiciuni de fraudă uriașă, în mai multe județe, la achiziția microbuzelor școlare cu fonduri din PNRR. Ministrul Investițiilor anunță că va sesiza Parchetul European
  8. Cod galben de caniculă marți, 12 august. ANM anunță „temperaturi deosebit de ridicate” în mai multe regiuni
  9. Liderii a 26 de țări din UE au trimis o scrisoare lui Trump și Putin și cer ca negocierile de pace să se facă doar cu Ucraina prezentă. Doar Ungaria nu a semnat documentul
  10. Cum a ajuns o femeie de 55 de ani să vândă tot și să se mute în Albania: „Sunt foarte fericită aici”