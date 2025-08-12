De ce nu ar trebui să oprești mașina cu aerul condiționat pornit. Piesa cea mai afectată

În timpul sezonului canicular, aerul condiționat din mașină devine esențial pentru șoferi, însă modul în care este utilizat poate influența atât starea autoturismului, cât și sănătatea persoanelor aflate în mașină.

Se pare că oprirea mașinii fără a dezactiva sistemul de climatizare poate avea consecințe negative.

Bateria are de suferit

Potrivit 20Minutos, dacă motorul mașinii este oprit cu aerul condiționat încă pornit, durata de viață a bateriei poate scădea semnificativ. Tocmai de aceea, este recomandat să oprim aerul condiționat cu câteva minute înainte de a opri și mașina.

Această acțiune ajută la menținerea temperaturii din habitaclu și previne uzura prematură a bateriei.

De asemenea, lăsarea sistemului de climatizare pornit după oprirea motorului conduce la acumularea de umiditate în conductele de ventilație.

Acest fenomen poate provoca coroziune și apariția mucegaiului, lucru care afectează calitatea aerului din mașină și are un impact negativ asupra sănătății pasagerilor, conform sursei citate.

Utilizarea corectă a aerului condiționat nu numai că prelungește durata de viață a bateriei, dar ajută și la menținerea unui mediu sănătos în interiorul autoturismului.

Alte metode de răcorire a mașinii

Șoferii pot lua și alte măsuri de răcorire a autoturismului:

-parcarea mașinii în locuri umbroase

-folosirea parasolarului pe parbriz și eventual pe geamurile laterale

-pot lăsa geamul întredeschis 1-2 cm pentru a permite aerului cald să iasă

-pot folosi huse deschise la culoare pentru scaune și volan, pentru că absorb mai puțină căldură.

