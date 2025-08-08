Doi șoferi tineri au ajuns în spatele gratiilor după ce au fost implicați într-un accident rutier cu victime. Ce au putut să facă după impact

Autor: Catalina Sirbu
Vineri, 08 August 2025, ora 11:03
960 citiri
Mașină de poliție FOTO Pixabay

Doi tineri din judeţul Iaşi, care au fost implicaţi într-un accident rutier în localitatea Tupilaţi, au fost arestaţi preventiv pentru 30 de zile, a informat vineri, 8 august, Inspectoratul de Poliţie Judeţean Neamţ.

"În timp ce un tânăr în vârstă de 29 de ani, din judeţul Iaşi, conducea un autoturism pe DJ 208G, în localitatea Tupilaţi, ar fi intrat în coliziune cu un autoturism care circula în faţa sa, condus de un tânăr în vârstă de 29 de ani, tot din judeţul Iaşi. În urma impactului, primul autoturism ar fi fost proiectat într-un autoturism care se afla parcat pe acostamentul amenajat, pe partea stângă a direcţiei sale de deplasare. În urma evenimentului, a rezultat rănirea a trei persoane cu vârste de un an, 26, respectiv 36 de ani, pasageri în primele două autoturisme", a precizat purtătorul de cuvânt al IPJ Neamţ, Andreea Atomei.

După producerea accidentului, şoferul în vârstă de 29 de ani a fugit de la faţa locului, fiind prins de poliţişti la circa un kilometru de locul producerii evenimentului.

În urma testării cu aparatul etilotest, au rezultat valori pozitive pentru ambii şoferi, respectiv 0,58 şi 0,73 mg/l alcool pur în aerul expirat.

Aceştia au fost reţinuţi pentru 24 de ore şi ulterior arestaţi preventiv pentru 30 de zile.

Poliţiştii efectuează cercetări pentru vătămare corporală din culpă, conducerea unui vehicul sub influenţa alcoolului şi părăsirea locului accidentului.

#soferi, #arest preventiv, #accident, #Neamt , #accident
