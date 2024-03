Decizia drastică a unui șofer din Capitală ajuns la capătul răbdării. "Am mașină de 70.000 de euro și a ajuns coteț"

Nemulțumirile comune ale șoferilor din România sunt legate de aglomerație, nerespectarea regulilor de circulație și lipsa locurilor de parcare, în marile orașe.

Un șofer din Capitală s-a referit la o problemă diferită care l-a adus la capătul răbdării. Acesta a mărturisit că ia în calcul să renunțe la mașina scumpă pe care o deține pentru una mai ieftină, la mâna a doua.

"Nu merită să ai mașină nouă în București"

"Exact așa cum am zis în titlu, e imposibil să ții o mașină în condiții bune în București, mi-am găsit din nou mașina lovită în parcare, cu dâre de vopsea pe portieră, DIN NOU. Ba mă doare capul când văd că în fiecare an îmi lovește cineva mașina, oriunde aș parca, ba se găsește unul să dea ori cu căruțul de cumpărături, ori să vrea să întoarcă și să nu-i iasă, a intrat și un dobitoc cu trotineta în mine etc etc.

Am mașină de 70k și a ajuns coteț, e revopsită pe toate părțile în mai puțin de 3 ani, e ultima oară când îmi iau mașină nouă, dată viitoare îmi iau sh de max 20k", a scris acesta pe Reddit.

"Vreau să-mi iau o coajă de Sandero de 3.000 de euro numai să conduc prin oraș"

În comentarii și alți șoferi relatează situații asemănătoare. Autorul postării nu e singurul care ia în calcul o mașină mai ieftină.

"Oamenii conduc că niște animale. S-a băgat unul azi în față mea, noroc că a frânat și mașina automat, pentru că bineînțeles că nu a semnalizat.

Vreau să-mi iau o coajă de Sandero de 3000 de euro numai să conduc prin oraș și să nu mai evit eu de fiecare dată idioți."

"Și lipsa educației. Eu dacă aș lovi mașina cuiva în parcare i-aș lăsa bilet în geam. Eventual ne înțelegem și îi dau eu direct banii pe reparație ca să nu îmi crească asigurarea.

Dar în București lumea nu face asta din nesimțire și din cauza banilor".

"Am două mașini, una bună, și una pentru uzură, prin București"

"Recomand, am 2 mașini una bună, și una pentru uzură prin București este cel mai tare lucru să ai o mașină la care nu plângi dacă o strici că intri în oameni obraznici și nesimțiți! Să vezi cum te ocolesc toată mașinile mai scumpe când văd că tu știi regulile de circulație și nu te lași intimidat".

"De acord cu tine, am oprit la un mega în parcare să iau niște chestii repede când m-am întors aveam ditamai zgârietură pe mânerul de la ușa șoferului și am lipsit gen 10 minute. Să mor eu sunt unii care zici că acum s-au dat jos din căruță și au venit la oraș."

"Locuiesc într-un oraș de provincie. Se întâmplă mereu la fel. Cum închizi ochii te trezești cu zgârieturi, loviri și altele. Am renunțat demult să mă consum pentru așa ceva."

"E valabilă treaba asta pentru toată România"

"Confirm. Practic e valabilă treaba asta pentru toată România, nu numai în București. Cred că e și lipsă de educație. Țin minte că mă uităm odată prin Austria și mașinile nu aveau atâtea semne și zgârieturi ca pe la noi."

"Dacă niște revopsiri fac mașina coteț. Într-adevăr, știu că doare când îți vezi mașina atinsă pe toate părțile. Sunt pățit de atâtea ori. Dar de aici și până la coteț, e cale lungă."

"Nu iese absolut niciodată la fel vopseaua ca în fabrică și se vede orice ai face, cum da puțin soarele pe ea cum îți sare imediat în ochi diferența. Și chiar dacă e blană vopsită vopseaua originală are o anumită uzură și se vede diferența.", a răspuns autorul postării.

"Eu am renunțat la mașină complet. Am dus-o în orașul natal la ai mei, când am nevoie de ea prefer să fac un drum de o ora cu trenul și după o recuperez. Și-așa făceam o ora să ies din București (și stau la ieșire) așa că nu e mare pierdere. Dacă să zicem că stai la mama naibii în Voluntari și nu ai alte opțiuni în afară de mașină sau trebuie să cari diverse chestii merită să ai, dar dacă doar te duci din Tineretului la Aviatorilor pan la corporație și înapoi chiar nu prea-și are rostul."

"Urmele de pe mașină arată o personalitate a ei"

"Eu cred că urmele de pe mașină arată o personalitate a ei. Nu cred că o mașină trebuie tratată că o bijuterie, la fel că un ciocan, e o unealtă cu care îți faci treaba.

Da, îmi place să aud un motor bine reglat, o suspensie care nu scârțâie, să nu aibă rugină la părți structurale, dar asta ține de siguranță și performanță până la urmă.

înțeleg de ce unii au grijă de mașini, dar nu cred că e fezabil să o folosești zilnic și să o ții că pe o bijuterie.

Un prieten și-a luat mașină nouă și de fiecare dată când mă duc cu el undeva tot îmi atrage atenția când ies, să nu ating ușa cu pantofii, să nu trântesc, să am grijă când deschid, să nu mă rezem, să nu întorc așa tare volumul, să nu trag de reglajul pentru aerisire. ca idee, de săptămâna trecută mergem doar cu mașina mea când avem treaba, sau separat".

"Dacă parcarea la supermarket este foarte aglomerată mă duc în altă parte"

Unul dintre cei care au comentat a postat regulile pe care le respectă pentru a evita problemele.

"La supermarketuri și malluri parchez cât mai departe de intrare. Dacă ai parcare supraterană și subterană, mă duc în cea subterană fiindcă 80% din șoferi au fobie de parcări subterane. Dacă este doar parcare subterană, mă duc la cel mai jos nivel fiindcă acolo nu prea se înghesuie lumea. Dacă parcarea la supermarket este foarte aglomerată mă duc în altă parte.

Încerc să evit locurile de parcare unde mă gândesc că ar putea cineva să fie bou. Evit colțuri fiindcă se poate crede unul pilot de F1 și îți ia mașina pe sus. Evit locurile unde îmi dau seama că alții trebuie să facă 15 manevre ca să iasă.

În oraș caut zone cât mai neaglomerate de parcat. Prefer să merg 10-15 minute pe jos până unde am treabă decât să parchez unde este toată lumea și se freacă.

Ai mașină scumpă dar o parchezi la scară blocului? Poate ar fi o idee să închiriezi un loc de parcare într-un garaj sau o parcare subterană de la mall/ supermarket. Dacă ai 75k euro de dat pe mașină nouă, poți să dai 100 euro pe lună ca să ai un loc de parcare ok.

În trafic prioritate are mașina mai ieftină/ mașina mai mare."

