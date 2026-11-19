Generații întregi de șoferi au respectat același ritual în fiecare dimineață: porneau mașina, lăsau motorul să funcționeze la ralanti câteva minute și plecau abia după ce acul indicator al temperaturii începea să se miște. Obiceiul era considerat esențial pentru protejarea motorului, în special în diminețile geroase de iarnă.

Însă mașinile moderne nu mai au nevoie, în general, de această procedură.

Progresele în tehnologia injecției de carburant, sistemele de management al motorului și lubrifianții au schimbat modul în care se comportă vehiculele la pornirea la rece. Ceea ce era cândva o etapă importantă în întreținerea mașinii a devenit, în mare parte, un obicei învechit, potrivit motor1.com.

Pentru a înțelege de ce mașinile moderne pot fi conduse la scurt timp după pornire, trebuie să ne uităm la modul în care funcționau motoarele mai vechi.

Timp de decenii, multe mașini pe benzină au folosit carburatoare pentru a amesteca aerul și combustibilul înainte ca amestecul să ajungă în motor. Aceste dispozitive mecanice nu erau foarte eficiente în adaptarea la schimbările de temperatură, ceea ce însemna că motoarele reci aveau adesea dificultăți în a menține proporția corectă dintre aer și combustibil.

Șoferii trebuiau să lase mașinile să funcționeze la ralanti până când motorul se încălzea suficient. În caz contrar, vehiculul putea funcționa neregulat, putea avea ezitări la accelerare sau chiar se putea opri.

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Introducerea injecției electronice de combustibil a schimbat complet situația. În loc să se bazeze pe un carburator mecanic, motoarele moderne folosesc senzori și o unitate electronică de control (ECU) pentru a regla alimentarea cu combustibil în funcție de temperatura motorului, fluxul de aer și alți parametri de funcționare.

Acest lucru permite motoarelor moderne să funcționeze în condiții stabile la scurt timp după pornire, chiar și atunci când temperaturile scad semnificativ. Tehnologia a eliminat, practic, necesitatea perioadelor lungi de încălzire de care depindeau mașinile mai vechi. Din acest motiv, publicația Consumer Reports recomandă, de asemenea, renunțarea la încălzirea îndelungată a motorului înainte de plecare.

Motoarele moderne asigură circulația uleiului aproape imediat

Unul dintre cele mai frecvente argumente în favoarea încălzirii mașinii este că uleiul de motor are nevoie de timp pentru a circula înainte ca vehiculul să poată fi condus. Deși este adevărat că uleiul se comportă diferit la temperaturi scăzute, sistemele moderne de lubrifiere sunt concepute pentru a asigura rapid circulația uleiului după pornire.

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Odată ce motorul pornește, pompa de ulei începe să pună lubrifiantul în mișcare prin motor, ajungând la componente esențiale, precum lagărele arborelui cotit, arborii cu came și mecanismul de distribuție.

Uleiurile moderne de motor sunt, de asemenea, formulate astfel încât să își mențină caracteristicile de curgere în condiții de temperatură variate. Asta înseamnă că șoferii nu trebuie să aștepte câteva minute până când motorul ajunge la temperatura normală de funcționare înainte de a pleca la drum.

Există însă o diferență importantă între asigurarea unei lubrifieri adecvate și încălzirea completă a motorului. Uleiul rece este, în general, mai vâscos, iar componentele motorului nu au ajuns încă la temperaturile normale de funcționare. De aceea, nu este recomandat să conduci agresiv imediat după pornirea la rece. Motorul poate fi pus în mișcare, dar are nevoie în continuare de timp pentru a se încălzi corespunzător.

Funcționarea îndelungată la ralanti poate fi chiar contraproductivă

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Lăsarea unei mașini moderne să funcționeze la ralanti timp de 10 sau 15 minute poate face habitaclul mai confortabil, dar nu este cea mai eficientă metodă de încălzire a motorului.

Departamentul Energiei din SUA demontează ideea potrivit căreia pornirea mașinii consumă mai mult combustibil decât lăsarea motorului la ralanti și atrage atenția că funcționarea inutilă a motorului pe loc duce la risipă de carburant.

Atunci când un motor rece funcționează la ralanti, de regulă, ajunge mai greu la temperatura normală decât dacă ar fi condus în condiții de solicitare redusă. Astfel, motorul petrece mai mult timp funcționând la temperaturi sub cele optime.

Pornirile la rece necesită, de asemenea, mai mult combustibil, iar funcționarea prelungită la ralanti înseamnă consum de benzină sau motorină fără ca mașina să parcurgă vreun kilometru. Acest lucru se traduce printr-un consum inutil de carburant și emisii suplimentare de gaze de eșapament.

Există și alte aspecte de luat în considerare. Funcționarea îndelungată la ralanti, în condiții de temperatură scăzută, poate contribui la diluarea uleiului de motor cu combustibil în anumite situații, în special în cazul deplasărilor scurte și repetate. De asemenea, întârzie încălzirea altor componente ale sistemului de transmisie, inclusiv cutia de viteze și diferențialul.

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În loc să lași mașina pornită în parcare, condusul prudent ajută motorul și celelalte componente mecanice să ajungă mai eficient la temperatura optimă de funcționare, după cum recomandă și AAA.

Cum trebuie pornită corect o mașină modernă pe timp de iarnă

Vestea bună este că încălzirea unei mașini moderne nu necesită prea mult efort. În cele mai multe cazuri, este suficient să aștepți puțin după pornire înainte de a pleca la drum.

Mașinile moderne se încălzesc mai repede în mers, însă șoferii trebuie să conducă prudent în primele minute, fără accelerări puternice.

Iată câteva reguli simple:

Pornește motorul: Așteaptă puțin pentru ca uleiul să înceapă să circule și turația la ralanti să se stabilizeze. În general, 20–30 de secunde sunt suficiente pentru majoritatea mașinilor moderne, însă manualul de utilizare are prioritate.

Asigură-te că ai vizibilitate: Îndepărtează zăpada și gheața de pe geamuri, oglinzi, faruri și alte zone care îți afectează vizibilitatea. Lasă sistemul de dezaburire să funcționeze înainte de a pleca.

Condu prudent: Evită accelerările puternice, turațiile ridicate și solicitarea excesivă a motorului în primele minute

Acordă timp transmisiei să se încălzească: Evită să soliciți la maximum sistemul de transmisie până când fluidele ajung la temperaturile optime.

Așteaptă atingerea temperaturii normale de funcționare: Nu presupune că motorul este complet încălzit doar pentru că indicatorul temperaturii lichidului de răcire a ajuns în poziția obișnuită. Uleiul de motor poate avea nevoie de mai mult timp pentru a ajunge la temperatura optimă.

Există și excepții, în special în zonele cu temperaturi extrem de scăzute. Unele vehicule diesel au proceduri speciale de pornire la rece, în timp ce anumite motoare pot necesita măsuri suplimentare în condiții de îngheț. Recomandările producătorului trebuie respectate întotdeauna.

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