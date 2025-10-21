Parlamentul European a schimbat major regulile pentru șoferii din UE. Dispoziții stricte pentru începători și alte modificări ale normelor rutiere

Parlamentul European a aprobat o revizuire majoră a normelor rutiere, care introduce permise de conducere digitale, perioade de probă pentru șoferii începători, controale medicale obligatorii și sancțiuni uniforme la nivel european, toate menite să crească siguranța pe șosele și să reducă numărul accidentelor grave.

Una dintre cele mai importante modificări este introducerea permisului digital, accesibil direct de pe telefonul mobil. Acesta ar urma să devină formatul standard în Uniune, deși cetățenii vor putea solicita în continuare un permis fizic, care va trebui eliberat în termen de maximum trei săptămâni, arată Antena 3 CNN.

Permisele pentru motociclete și autovehicule vor avea o valabilitate de 15 ani, iar cele pentru camioane și autobuze – de cinci ani. Țările membre vor putea reduce valabilitatea la 10 ani acolo unde permisul este folosit și ca act de identitate, iar în cazul șoferilor de peste 65 de ani pot impune controale medicale mai frecvente.

Reguli noi pentru șoferii începători

O probă obligatorie a fost introdusă pentru șoferii începători, care au maxim doi ani de când dețin permisul. În acest timp, vor fi sancționați mai dur pentru abateri precum conducerea sub influența alcoolului sau lipsa folosirii centurii de siguranță.

De asemenea, tinerii de 17 ani vor putea obține permisul categoria B, dar vor avea voie să conducă doar însoțiți de un adult experimentat până la vârsta de 18 ani. Normele permit obținerea permisului pentru camioane de la 18 ani și pentru autobuze de la 21 de ani, cu condiția deținerii unui certificat de competență profesională. Fără acest certificat, vârstele minime rămân 21 și 24 de ani.

Cum se schimbă examenul pentru permis

Examenul pentru obținerea permisului va include noi subiecte, cum ar fi: riscurile unghiului mort, funcționarea sistemelor de asistență la condus, deschiderea în siguranță a portierelor și folosirea telefonului la volan. Accentul va fi pus pe protejarea participanților vulnerabili la trafic: pietoni, bicicliști și copii.

Toți șoferii vor trebui să facă control medical obligatoriu înainte de obținerea permisului sau la reînnoire, care include testarea vederii și evaluarea stării de sănătate cardiovasculare.

Un alt punct esențial este introducerea unui mecanism european de recunoaștere a decăderii din dreptul de a conduce. Astfel, dacă unui șofer i se suspendă permisul într-un stat membru, sancțiunea va fi aplicată și în țara care a emis permisul.

Autoritățile sunt obligate să se informeze reciproc cu privire la sancțiunile impuse pentru infracțiuni rutiere grave: conducere sub influența alcoolului sau drogurilor, accidente mortale sau depășirea vitezei cu peste 50 km/h.

Noile norme vor intra în vigoare la 20 de zile după publicarea în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene. Statele membre vor avea la dispoziție trei ani pentru a le transpune în legislația națională și încă un an pentru a le implementa efectiv.

