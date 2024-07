Ciolacu le răspunde șoferilor nemulțumiți de ordonanța antidrog: ”Nu e o catastrofă, pentru 2 zile, că rămâi fără permis”

Premierul Marcel Ciolacu a declarat sâmbătă, 6 iulie, că înăsprirea prevederilor referitoare la şoferii care consumă droguri este un pas bun, dar trebuie pus în practică în momentul în care rezultatele la testele de sânge poate veni într-un timp ”rezonabil”, de 48-72 de ore. În acest moment, rezultatele vin şi după patru luni.

Premierul a mai spus că România trebuie să investească în aparatură, un astfel de instrument costând în jur de 300.000 de euro.

”Am vorbit şi în timpul şedinţei Internaţionalei Socialiste cu domnul ministru Cătălin Predoiu şi domnul vicepremier. În acest moment, ceea ce se reclamă este faptul că aceste teste se fac într-o perioadă mult prea lungă. Eu cred că legea este bună pentru că ne amintim de cazul 2 Mai. Această lege există şi în Germania, există şi în Spania, există peste tot. Statul român trebuie să dea un răspuns în timp real. Între 48 şi 72 ore este un răspuns într-un timp rezonabil la testele de sânge. Primul test am înţeles că, dacă iei două nurofen în acel moment, s-ar putea să fie testul pozitiv. Se face testul de sânge, în 48 ore, se dă răspunsul şi cred că nu e o catastrofă, pentru 2 zile, că rămâi fără permis”, a declarat Ciolacu.

Pentru aplicarea legii e nevoie, însă, de investiţii, mai spune premierul.

”În acest moment, nu este această capacitate, mai ales la IML, la Bucureşti, unde durează în jur de trei-patru luni. Am vorbit cu domnul Predoiu, luni de dimineaţă, o să am şi cu ministrul Finanţelor o discuţie, să vedem. Nu sunt sume foarte mari. Am înţeles că un astfel de aparat de testare costă în jur de 300.000 euro. Deci nu e un capăt de ţară pentru un stat la mărimea României şi vedem procedurile de achiziţii să fie cât mai rapide, iar după ce statul român îşi face treaba şi este capabil să dea un răspuns într-un timp real, venim cu aplicarea legii. Dar, repet, vorbim statistic, se pierd prea multe vieţi ale tinerilor şi am văzut că în Austria s-a introdus confiscarea maşinii pentru viteză, pentru depăşire este şi în Belgia, este şi în Italia, pentru că în momentul când, statistic şi România suntem pe primul loc la mortalitate pe şosele, ai astfel de cazuri, statul are obligaţia să salveze vieţi. Momentan, o avem de aplicat pe aceasta cu drogurile, mai ales după ceea ce s-a întâmplat la 2 Mai”, a declarat Marcel Ciolacu.

Ads

Poliţia Română a anunţat, miercuri, că anumite medicamente pot avea efecte psihoactive şi recomansă conducătorilor auto să verifice prospectul înainte de a se urca la volan. Aceste substanţe pot da rezultate pozitive la DrugTest, iar până la primirea rezultatelor analizelor de laborator se poate dispune, preventiv, reţinerea permisului de conducere, fără deschiderea unui dosar penal. Instituţia precizează că, în perioada 2021 - 2023, 15-20% din totalul mostrelor biologice prelevate au infirmat testele cu aparatele Drugtest.

De asemenea, Poliţia a anunţat modificări legislative în ceea ce priveşte şoferii amendaţi contravenţional care refuză primirea procesului-verbal. Conform noilor prevederi, dacă persoanele sancţionate contravenţional sunt înregistrate de către poliţist cu mijloacele audio-video din dotare, în timp ce refuză să primească documentul, se consideră că procedura comunicării procesului-verbal a fost îndeplinită pe loc, nemaifiind nevoie ca procesul verbal să fie trimis la domiciliul contravenientului.

Ads