Noțiunile de conducere care lipsesc șoferilor din România: ”Nivelul de pregătire este precar”

Marți, 10 noiembrie, cel puțin 12 persoane au murit în Bulgaria, în urma unui carambol în care au fost implicate zeci de mașini, iar printre răniți se numără și un român. De asemenea, potrivit unei cercetări realizate recent de un ONG, doar 1 din 10 bucureșteni se simt în siguranță pe trecerea de pietoni.

Cel puțin 12 persoane și-au pierdut viața marți, în cadrul unui accident rutier în care au fost implicate în jur de 70 de vehicule, pe ambele sensuri ale unui tronson de autostradă din sud-estul Bulgariei. Neadaptarea vitezei la condițiile de ceață densă ar fi principala cauză a accidentului, susțin unii analiști de profil. Premierul bulgar, Rumed Radev, a anunțat că ziua de miercuri, 11 noiembrie, va fi declarată zi de doliu național pentru victimele care și-au pierdut viața în accidentele în lanț.

Între timp, un studiu recent realizat de mișcarea civică Petrecerea de Pietoni arată că doar 1 din 10 bucureșteni se simt în siguranță ca pietoni. Același document mai arată și că sub 4% dintre bucureșteni se simt în siguranță atunci când traversează la trecerile nesemaforizate. La chestionar au răspuns peste 1.100 de participanți din București, cu vârste cuprinse între 18 și 44 de ani. Cei mai mulți dintre aceștia semnalează că au fost nevoiți frecvent să se grăbească pentru a termina traversarea înainte de schimbarea semaforului, deși au pornit pe verde.

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Vali Porcișteanu și Titi Aur, piloți profesioniști, campioni naționali la raliuri, experți în conducere defensivă, au vorbit pentru Ziare.com despre modul în care șofează românii în 2026 și cât de mare este interesul acestora de a-și perfecționa abilitățile.

Principalele carențe ale șoferilor din România în 2026

Vali Porcișteanu a trecut în revistă principalele carențe ale șoferilor din România.

„Nivelul de pregătire este precar, cursanții vin cu mari deficiențe din școlile de șoferi, începând cu utilizarea greșită a ambreiajului, poziția în scaun, poziția mâinilor pe volan - nu sunt cele corecte. De asemenea, mulți nu stăpânesc noțiunile privind gabaritul mașinii - probabil și din cauza lipsei poligonului, care pe vremuri, bun-rău, era ceva în plus.

De asemenea, cursanții nu stăpânesc noțiunile dinamice de conducere defensivă: distanța corectă față de mașina din față, cum să nu se pună în pericol, cum să anticipeze mișcările celorlalți participanți la trafic, nu știu să reacționeze în situații limită - dacă le derapează mașina, nu au nici cea mai mică noțiune pentru a stopa un posibil derapaj, când e vorba despre o frânare de urgență nu frânează cu încredere - își pun problema despre defecțiunile posibile mai mult decât riscul de a intra în ceva sau cineva”, a declarat pilotul, pentru Ziare.com.

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Mulți dintre șoferi își supraevaluează cunoștințele și cred că sunt păziți de eventuale pericole, a mai precizat Porcișteanu.

„Se supraevaluează de fiecare dată. Vine omul la curs, îl întrebi cum se consideră ca șofer, de la 1 la 10. Unii spun că sunt de 7, 8, 9, chiar 10. Le arăt apoi ce facem noi la curse, ce am făcut eu în cariera de sportiv. Se miră. Apoi, dacă le spun că mă consider eu de nota 7, iar se miră. După ce trecem prin activitățile specifice în cadrul cursurilor de conducere defensivă și cursanții văd cât de multe lucruri noi au aflat, cu greu își dau un 5.

Mulți nu știu la ce să se aștepte când vin la astfel de cursuri. Atât din punct de vedere teoretic, cât de profund se merge din această perspectivă și apoi, partea practică, chiar dacă au 1 milion de kilometri parcurși. Dacă ai 1 milion de kilometri parcurși nu înseamnă că te-ai confruntat cu anumite situații extreme. În plus, mulți cred că e posibil să nu li se întâmple și lor un eveniment neprevăzut”, a explicat Vali Porcișteanu.

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Mai multe persoane fizice interesate de aprofundarea noțiunilor de conducere

Titi Aur remarcă faptul că interesul persoanelor fizice pentru cursurile de conducere defensivă a crescut în ultimii ani. Însă nu suficient, consideră pilotul.

„Interesul românilor pentru conducerea defensivă este din ce în ce mai mare, pentru cursurile de profil. A crescut și din partea companiilor, dar și din partea persoanelor fizice. Dacă în 2009-2010 lucram exclusiv pentru companii, acum cifra mea de afacere se împarte 50% între companii, 50% pentru persoane fizice. Vorbim despre o cifră de afaceri de 2,5 milioane de euro, mult pentru mine, foarte puțin pentru societate. Acum, probabil că 2% dintre șoferii din România au trecut printr-o astfel de pregătire. Din păcate, este foarte puțin. Autoritățile nu sunt interesate, pun piedică, Ministerul Transporturilor se opune să facă normele necesare.

N-aș spune că a crescut interesul la companii. În general, companiile multinaționale, unele companii care sunt atente la costuri - caroserie, mentenanță, carburanți apelează la astfel de servicii. Uneori, cursul de conducere defensivă poate fi considerat drept un bonus, un curs pe care-l folosești și la serviciu, și acasă. Vestea bună este că sunt tot mai multe persoane fizice interesate”, a explicat Titi Aur, pentru Ziare.com.

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Categoriile de români care vin la cursuri de conducere defensivă

Există mai multe categorii de cetățeni interesați de astfel de cursuri.

„Tot mai mulți părinți care au copii la vârsta obținerii permisului. Părinții sunt speriați, nu vor să pățească ceva cei mici. De asemenea, sunt destul de multe persoane mature, de 30-35-40 de ani, care vin să învețe pe banii lor. Când plătește omul din buzunarul său, netrimis de vreun angajator, înseamnă că oamenii încep să fie tot mai interesați de propria siguranță, de aprofundare în această direcție. Dar creșterea este lentă, pentru câte probleme avem noi în trafic. Foarte mulți tineri vin trimiși de părinți. Dar sunt și tineri care vin din propria inițiativă. Printre ei, David Popovici, care și-a trimis și colegii din generație pentru a urma astfel de cursuri.

O altă categorie, cei care au pățit ceva. Mai sunt cei care își schimbă mașina, cei care își iau o mașină mai puternică, cei care au ajuns să aibă o situație mai bună și care se întreabă dacă pot controla mașina pe care și-au luat-o”, a mai punctat Titi Aur.

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Beneficiile cursurilor sunt vizibile, susține Vali Porcișteanu.

„Am lucrat foarte mult cu companii de curierat. După urmarea acestor cursuri, într-adevăr, nu au mai existat accidente grave, ceea ce ne-a bucurat foarte mult”, a transmis pilotul.

Structura unui curs de conducere defensivă

Vali Porcișteanu a prezentat structura unui curs de conducere defensivă.

„Cred că în proporție de 80%, atingem aceleași puncte cu toții, cel puțin la primul modul, introductiv, cu noțiunile generale de siguranță. Într-o zi de curs există parte teoretică, de trei-patru ore, cu noutăți legislative, evoluții tehnice - diferența dintre mașinile de astăzi și cele de acum 10-20 de ani, sisteme de siguranță, prezentăm filme, analizăm diverse spețe, discutăm despre anticiparea unor posibile situații periculoase.

Apoi ne mutăm la partea practică, trecem prin niște simulatoare, cum reacționăm în eventualitatea unor situații nefericite, cum ieșim din mașină, cum ne detensionăm etc. Apoi urmează partea dinamică - frânarea de urgență, facem niște jaloane cu evitare de obstacole și partea cea mai interesantă, derapajul controlat și alte activități practice, foarte utile. Unii repetă la un an, doi, alții nu mai repetă acest modul. Acesta este primul modul. Mai există și modulul al doilea, în care cursantul stă la volan și instructorul în dreapta, se discută tot ce se întâmplă în trafic, în oraș, pe DN, pe autostradă ș.a.m.d. Este 'commentary driving', discutăm în timp real ce se întâmplă în trafic, efectiv”, a declarat pilotul.

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Potrivit celor doi piloți, companiile de instruire de conducere defensivă au încheiat parteneriate cu companiile de asigurări. Astfel, urmarea unor cursuri de conducere defensivă pot aduce reduceri de 10-20% la polițele RCA și/sau la CASCO.

Un curs de conducere defensivă costă, în medie, în jur de 200 de euro. Unele companii organizează cursurile la propriul sediu, altele se deplasează și la locația clientului - în general la companii.

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