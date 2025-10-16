Lecțiile nepredate românilor, în școlile de șoferi. Titi Aur: „Aceste două capitole trebuie introduse!”

Accidentul mortal de pe trecerea de pietoni, din cartierul Berceni, București, a generat noi dezbateri în societate. Lipsa reglementărilor stricte privind educarea, formarea viitorilor șoferi, în cadrul școlilor de profil, reprezintă o gravă problemă, susține Titi Aur, multiplu campion de raliuri.

Potrivit expertului în conducere defensivă, multe elemente esențiale nu mai sunt studiate în cadrul școlilor de șoferi. Astfel, un număr semnificativ de posesori de permis ajung să învețe să conducă abia după obținerea documentului, prin confruntarea cu realitățile de zi cu zi, din trafic.

„În primul rând, programa școlii de șoferi este sub nivelul anilor '80. Până la Revoluție, chiar după, se făcea un examen psihologic și un examen de testare a reflexelor, a abilităților de a conduce mașina, foarte bine puse la punct. Acum nu se mai fac. Acum se pune o viză pentru examenul psihologic pentru ca mai toată lumea să meargă mai departe”, a explicat Aur, pentru Ziare.com.

Titi Aur: „Acum, prezența este de maximum 50% la cursurile teoretice, unde se face foarte superficial totul”

Expertul în conducere defensivă a explicat ce măsuri trebuie reluate în calcul, astfel încât șoferii români să devină mai pregătiți în confruntarea cu realitățile din trafic.

„Pe urmă, se făceau și ore, și examen în poligon. Nu mai există așa ceva. Mai merg unii instructori pe străduțe, dar nu există conducere și examen în poligon. Se făcea și conducere, și examen de noapte, nu se mai fac. Era obligatorie prezența la cursurile de teorie, unde se despica firul în patru, îți explica punctual despre linia continuă, despre trecerile de pietoni etc. Nu îți spunea doar că 'nu ai voie', ci și explica. Acum, prezența este de maximum 50% la cursurile teoretice, unde se face foarte superficial totul. Majoritatea cursanților învață de pe internet, fac mecanic niște chestionare, învață răspunsurile și obțin permisul conducând cu doar 30 km/h în localitate.

Ads

Rar vezi o mașină de școală cu 40 km/h. Nu au voie pe autostradă, nu au voie pe drumuri europene. Nu se iese din localitate. Acum doi ani fost interzisă și ieșirea pe drumurile europene, dintr-o mare prostie! A fost un accident la Suceava, când un nebun sinucigaș și-a luat copiii în mașină și a intrat într-o mașină de școală, unde era instructorul și elevul. I-a ucis pe toți, sinucigașul. Ministerul Transporturilor a interzis să se circule pe drumul european”, a mai declarat cunoscutul campion de raliuri.

Titi Aur: „Evoluția tehnică și socială ar trebui să aducă două capitole noi în școala de șoferi”

În plus, elementele tehnice, noutățile în domeniu și conducerea defensivă ar trebui să devină elemente obligatorii în școlile de șoferi, potrivit pilotului.

„Evoluția tehnică și socială ar trebui să aducă două capitole noi în școala de șoferi: 1. tot ceea ce înseamnă evoluția tehnică a mașinii - pe vremuri, mașina însemna un volan și trei pedale, iar acum mașinile au ABS, senzori, sisteme pasive, airbaguri, centuri, despre care nu te învață nimeni; 2. reguli de conducere defensivă - în toată lumea s-au dezvoltat, se vorbește și au devenit legi în anumite țări, regula fermoarului, regula celor două secunde, se vorbește despre pericole efective, pericole potențiale, centură. O parte dintre aceste lucruri ar trebui introduse în programă. În România, școala de șoferi nu te învață nimic despre prevenție, anticipare, ce poți face la trecerea de pietoni. În alte țări, cursurile de conducere defensivă sunt obligatorii, după obținerea permisului”, a concluzionat Titi Aur, pentru Ziare.com.

Ads