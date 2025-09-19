Proiect de lege: Șoferii fără experiență nu vor mai putea conduce mașini puternice. Câți ani trebuie să acumuleze

Un proiect pentru creșterea siguranței rutiere ar putea introduce în lege o nouă restricție pentru șoferii începători. Deputatul USR Cezar-Mihail Drăgoescu propune ca șoferii tineri să nu poată conduce mașini cu motoare „puternice” în primii 2 ani de la emiterea permisului auto.

Proiectul „Limitarea accesului șoferilor începători la vehicule cu motoare puternice”, însă acestea nu sunt definite printr-o limită la cai putere, ci prin raportul putere / masă al fiecărei mașini.

Soluția ar fi limitarea accesului conducătorilor cu o vechime mai mică de 2 ani la mașini cu motoare puternice, deoarece statisticile Ministerului Afacerilor Interne (MAI) arată că numeroase accidente rutiere grave sunt provocate de șoferi începători.

„Cred cu tărie că responsabilitatea noastră este să luăm măsuri curajoase, chiar dacă uneori par restrictive. Viața nu are preț, iar siguranța rutieră trebuie să fie o prioritate. Prin acest proiect de lege, nu dorim să îngrădim libertatea șoferilor începători, ci să le oferim șansa de a dobândi experiență într-un cadru mai sigur, pentru ca atât ei, cât și ceilalți participanți la trafic să fie protejați”, a declarat

deputatul Cezar-Mihail Drăgoescu.

În anul 2023, când a avut loc și tragedia de la 2 Mai, dintr-un total de 4.526 de accidente grave, 781 au fost provocate de conducători auto cu vârsta de până la 22 de ani, reprezentând 17,26% din total.

În 2024, numărul total al accidentelor grave a scăzut la 4.234, însă cel al accidentelor produse de șoferii tineri a rămas la un nivel îngrijorător – 699 de cazuri (adică 16,5% din total), se arată în mesajul deputatului USR.

Cum este definit un motor „puternic”

Propunerea legislativă completează OUG 195/2002 privind circulația pe drumurile publice astfel încât conducătorii de autovehicule din categoria B care au o vechime mai mică de 2 ani de la obținerea permisului de conducere să nu poată conduce autovehicule al căror raport putere / masă depășește 0,075 kW/kg.

Prin raport putere / masă se înțelege valoarea obținută prin împărțirea puterii nominale a motorului, exprimată în kilowați, la masa proprie a autovehiculului, exprimată în kilograme, astfel cum aceasta este definită în certificatul de înmatriculare și documentele de omologare.

