Un șofer și-a uitat copiii la benzinărie pe drumul de întoarcere din vacanță. Și-a dat seama când era pe autostradă

Autor: Alexandru Negrici
Luni, 18 August 2025, ora 12:53
Șofer Foto: Pexels

Un bărbat francez aflat în vacanță în Italia a plecat de la o stație de alimentare de pe autostrada A22 Brenner, la granița cu Austria, fără să își dea seama că cele două fiice ale sale coborâseră din autoturism, au relatat surse locale. Personalul benzinăriei a descoperit fetele singure și dezorientate și a anunțat autoritățile.

Din cauza faptului că minorele nu comunicau în limba italiană, angajații au avut inițial dificultăți în a stabili ce s-a întâmplat, ceea ce a întârziat intervenția. La fața locului au ajuns doi carabinieri, care au reușit să obțină numărul de telefon al tatălui și să-l contacteze; acesta se afla deja în drum spre graniță și s-a întors rapid către stația de alimentare.

Poliția rutieră a luat legătura și cu mama copiilor, care se afla tot în vacanță în Italia. Conform relatărilor, în urma sosirii mamei, cele două surori au fost preluate de părinți și primele îmbrățișări au pus capăt stării de panică. În tot acest timp, angajații benzinăriei le-au oferit fetelor un mediu sigur, au stat cu ele și s-au jucat pentru a le liniști.

Părinții copiilor sunt divorțați și au custodie comună; tatăl era responsabil pentru îngrijirea fetelor în ziua incidentului. Evenimentul a fost consemnat și transmis Parchetului și Tribunalului pentru Minori din Trento.

