O șoferiță beată a accidentat mortal un bărbat și a fugit de la locul faptei. Tânăra avea și permisul suspendat

Autor: Maria Popa
Joi, 18 Septembrie 2025, ora 15:42
662 citiri
O șoferiță beată a accidentat mortal un bărbat și a fugit de la locul faptei. Tânăra avea și permisul suspendat
Șoferiță Foto: Pexels

O femeie de 29 de ani din București este suspectată că a călcat cu mașina și ucis un om în Popești-Leordeni, când nu trebuia să fie la volan: avea permisul suspendat și era sub influența alcoolului. Mai mult, tânăra a și fugit de la locul accidentului, fiind găsită mai târziu de polițiști, într-o parcare. Ea se află în custodia autorităților.

Potrivit Inspectoratului de Poliție Județean Ilfov, joi dimineață, 18 septembrie, polițiștii din cadrul Poliției Orașului Popești-Leordeni au fost sesizați, printr-un apel la 112, cu privire la faptul că, pe o stradă din localitatea Popești-Leordeni, se află o persoană decedată, în afara părții carosabile.

Polițiștii din cadrul Serviciului Rutier Ilfov au stabilit că o persoană nu ar fi adaptat viteza la condițiile de drum și ar fi intrat pe sensul opus de mers, unde ar fi acroșat o persoană de 54 de ani, care se deplasa pe un moped.

Ulterior, polițiștii rutieri au depistat persoana bănuită de comiterea faptei, într-o parcare de pe Autostrada A0, fiind vorba despre o femeie de 29 de ani, din municipiul București, care are dreptul de conducere suspendat.

Femeia a fost testată cu aparatul alcooltest, care a indicat o valoare de 0,66 mg/l alcool pur în aerul expirat.

Cercetările sunt continuate de polițiștii Serviciului Rutier Ilfov pentru ucidere din culpă, părăsirea locului accidentului, conducere sub influența băuturilor alcoolice, conducerea unui autovehicul având permisul de conducere anulat, urmărirea penală fiind sub supravegherea unui procuror de caz din cadrul Parchetului de pe lângă Judecătoria Cornetu.

”La acest moment persoana bănuită de comiterea faptei se află în custodia polițiștilor, urmând a fi efectuate cercetări pentru stabilirea cu exactitate a tuturor circumstanțelor și împrejurărilor în care a avut loc evenimentul rutier și luarea măsurilor legale care se impun”, a precizat IPJ Ilfov.

Accident tragic în Argeș. Trei persoane au murit după ce o mașină s-a izbit de o cisternă. Traficul a fost blocat FOTO/VIDEO
Accident tragic în Argeș. Trei persoane au murit după ce o mașină s-a izbit de o cisternă. Traficul a fost blocat FOTO/VIDEO
Trei persoane au murit, miercuri, 17 septembrie, într-un accident produs pe DN 7, în zona localității Bascov, județul Argeș, după ce un autoturism s-a izbit violent de o cisternă....
Incident șocant la spitalul din Reșița. Un bărbat a murit după ce scările s-ar fi rupt, iar acesta a căzut, suferind leziuni grave în urma impactului VIDEO
Incident șocant la spitalul din Reșița. Un bărbat a murit după ce scările s-ar fi rupt, iar acesta a căzut, suferind leziuni grave în urma impactului VIDEO
Un bărbat de 66 de ani a murit în condiții revoltătoare la Spitalul Județean din Reșița, după ce o treaptă s-ar fi rupt sub el, provocându-i o cădere violentă. În timp ce familia și...
#soferita beata, #accident Bucuresti, #barbat mort, #permis suspendat, #soferi beti volan, #accidente rutiere Romania , #accidente rutiere
Parteneri Ziare.Com
DigiSport.ro
Au batut palma si Leo Messi semneaza! Lovitura de proportii in fotbalul mondial
Digi24.ro
Emmanuel si Brigitte Macron vor prezenta "dovezi stiintifice" ca sotia presedintelui Frantei este femeie
DigiSport.ro
ADIO, FCSB! "Telenovela" Tavi Popescu s-a incheiat

Ep. 131 - Ilie Bolojan vrea noi reforme!

Cele mai noiCele mai cititeCele mai ciudateCele mai comentate
  1. Anunțul Kremlinului despre demisia bizară din „anturajul” lui Vladimir Puțin. Dmitri Kozak a fost autorul infamului plan de federalizare al Republicii Moldova
  2. Martor la accidentul lui Toto, fiul lui Ilie Dumitrescu: ”Nu putea fi evitat, ea s-a trezit buimacă în mijlocul intersecției”
  3. Preotul Visarion Alexa a fost condamnat definitiv la închisoare cu suspendare. Omul bisericii este acuzat că a agresat sexual o enoriașă în timpul spovedaniei
  4. O șoferiță beată a accidentat mortal un bărbat și a fugit de la locul faptei. Tânăra avea și permisul suspendat
  5. Putin, acuzat că ar fi avut o relație cu o adolescentă ce a apărut într-un calendar erotic
  6. Tânăr reținut după ce a furat 4.000 de euro de la un vânzător din Gorj. Cum a reușit să-i fure datele cardului bancar
  7. România se împrumută cu 500 de milioane de euro pentru cea mai importantă legătură rutieră dintre Ardeal și Muntenia. Un alt împrumut similar va fi făcut anul viitor
  8. Captură de 200.000 de țigări contrafăcute care urmau să intre din Republica Moldova în România. Traficanții le treceau Prutul cu barca VIDEO
  9. Guvernul a tăiat finanțarea din PNRR pentru mai multe spitale care urmau să fie construite în țară. Care sunt proiectele care pierd banii
  10. S-au aflat motivele pentru care extrădarea lui Plahotniuc a fost suspendată. Oligarhul este anchetat și în România