O șoferiță beată a accidentat mortal un bărbat și a fugit de la locul faptei. Tânăra avea și permisul suspendat

O femeie de 29 de ani din București este suspectată că a călcat cu mașina și ucis un om în Popești-Leordeni, când nu trebuia să fie la volan: avea permisul suspendat și era sub influența alcoolului. Mai mult, tânăra a și fugit de la locul accidentului, fiind găsită mai târziu de polițiști, într-o parcare. Ea se află în custodia autorităților.

Potrivit Inspectoratului de Poliție Județean Ilfov, joi dimineață, 18 septembrie, polițiștii din cadrul Poliției Orașului Popești-Leordeni au fost sesizați, printr-un apel la 112, cu privire la faptul că, pe o stradă din localitatea Popești-Leordeni, se află o persoană decedată, în afara părții carosabile.

Polițiștii din cadrul Serviciului Rutier Ilfov au stabilit că o persoană nu ar fi adaptat viteza la condițiile de drum și ar fi intrat pe sensul opus de mers, unde ar fi acroșat o persoană de 54 de ani, care se deplasa pe un moped.

Ulterior, polițiștii rutieri au depistat persoana bănuită de comiterea faptei, într-o parcare de pe Autostrada A0, fiind vorba despre o femeie de 29 de ani, din municipiul București, care are dreptul de conducere suspendat.

Femeia a fost testată cu aparatul alcooltest, care a indicat o valoare de 0,66 mg/l alcool pur în aerul expirat.

Cercetările sunt continuate de polițiștii Serviciului Rutier Ilfov pentru ucidere din culpă, părăsirea locului accidentului, conducere sub influența băuturilor alcoolice, conducerea unui autovehicul având permisul de conducere anulat, urmărirea penală fiind sub supravegherea unui procuror de caz din cadrul Parchetului de pe lângă Judecătoria Cornetu.

”La acest moment persoana bănuită de comiterea faptei se află în custodia polițiștilor, urmând a fi efectuate cercetări pentru stabilirea cu exactitate a tuturor circumstanțelor și împrejurărilor în care a avut loc evenimentul rutier și luarea măsurilor legale care se impun”, a precizat IPJ Ilfov.

