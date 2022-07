Şoferiţa beată care a plonjat anul trecut cu autoturismul în Lacul Ciric, din județul Iași, a cerut Curţii de Apel să nu i se interzică dreptul de a conduce şi să îi fie înlocuită pedeapsa condamnării la un an şi trei luni de închisoare cu suspendare, cu soluţia amânării pedepsei.

Femeia a cerut și reevaluarea împrejurărilor în care a comis infracţiunea, “având în vedere că fapta nu a avut urmări grave şi că valoarea alcoolemiei pe care aceasta a prezentat-o la momentul comiterii faptei a fost influenţată de faptul că are o constituţie firavă”.

Magistraţii Curţii au amintit că femeia a continuat “să consume băuturi alcoolice în timp ce se afla la volanul autovehiculului”, fapt care „trădează o lipsă totală de responsabilitate din partea Cristianei Cezara Moraru şi un „tupeu” infracţional crescut”. Prin urmare, hotărârea Judecătoriei Iaşi a rămas neschimbată.

Cum s-a petrecut accidentul

În urmă cu un an, pe 26 iunie, Cristina Cezara Moraru, aflată într-o stare de depresie cauzată de divorţ, după cum au declarat surse din anturajul său, s-a urcat la volanul unui autoturism într-o stare avansată de ebrietate şi “a tranzitat în această stare mai multe străzi principale intens circulate de pe raza municipiului Iaşi, în plină zi, pe timp de weekend, la o oră la care, de regulă, traficul atinge valori crescute”.

A mers înspre Ciric şi a plonjat cu maşina în Lacul Ciric II. Norocul ei a fost că mai mulţi martori au observat incidentul şi au sărit în apă să o salveze.

Iniţal, s-a crezut că femeia a vrut să se sinucidă, dar, la proces, femeia le-a explicat judecătorilor că a încurcat pedala de frână cu acceleraţia, scrie ziaruldeiasi.ro.

Parchetul de pe lângă Judecătoria Iaşi a dispus trimiterea în judecată a Cristinei Cezara Moraru, pentru conducerea unui vehicul sub influenţa alcoolului sau a altor substanţe, la data de 30.07.2021.

În primăvara acestui an, magistraţii Judecătoriei Iaşi au condamnat-o pe femeie la un an şi trei luni de închisoare, cu suspendarea executării pedepsei, sub supraveghere, pe un termen de doi ani.

În plus, i-a fost interzis, ca pedeapsă complementară, exercitarea dreptului de a conduce autovehicule, pe o durată de doi ani de la rămânerea definitivă a hotărârii. Iar în cazul în care pedeapsa cu închisoarea devenea executabilă, exercitarea dreptului de a conduce autovehicule i-ar fi fost definitiv interzisă.

Curtea de Apel a revăzut toate probele din dosar şi a reţinut că femeia avea o alcoolemie de “2.11 g/l alcool pur în sânge la prima probă, respectiv 1,95 g/l alcool pur în sânge la doua probă şi o alcoolemie teoretică de 2,35 g/l alcool pur în sânge”.

Magistraţii Curţii au apreciat că pedeapsa dictată de prima instanţă a fost corectă şi că nu se putea acorda minimul de pedeapsă în circumstanţele în care a fost săvârşită fapta.

Cât priveşte solicitarea Cristina Cezara Moraru referitoare la înlăturarea pedepsei complementare a interzicerii exercitării dreptului de a mai conduce autovehicule pe drumurile publice aplicată de către prima instanţă, „Curtea nu o poate primi, apreciind că în cauză se impune cu necesitate aplicarea acestei pedepse”.

În hotărâre se arată că soluţia de condamnare cu suspendarea executării pedepsei sub supraveghere îi permite Cristinei Cezara Moraru ca în termen de un an de la data pronunţării deciziei penale să se prezinte la examen pentru obţinerea unui nou permis de conducere. Până atunci însă, femeia trebuie să resimă privarea de drepturi, iar populaţia trebuie protejată. Decizia Curţii de Apel este definitivă.

