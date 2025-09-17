O femeie a fost prinsă cu un ponei în portbagajul mașinii. Ce i-a făcut poliția

Autor: Maria Popa
Miercuri, 17 Septembrie 2025, ora 09:26
721 citiri
O femeie a fost prinsă cu un ponei în portbagajul mașinii. Ce i-a făcut poliția
Femeia a urcat poneiul în portbagaj Foto: Facebook/Polizei NRW Aachen

Polițiștii din Alsdorf, lângă Aachen (landul Renania de Nord-Westfalia, la granița cu Belgia și Țările de Jos), au oprit o femeie care transporta un ponei în portbagajul mașinii sale roz.

Incidentul a avut loc pe 3 septembrie, în Alsdorf, în timpul unui control de rutină, când un agent a descoperit că o șoferiță transporta un ponei Shetland în portbagajul autoturismului, conform Bild.

Femeia rabatase bancheta din spate și a acoperit-o cu un covor pe care stătea poneiul alb. Ea legase animalul cu o frânghie de o ureche metalică, „considerând că animalul era astfel suficient de bine asigurat”.

„Nici măcar un câine, cu atât mai puțin un ponei Shetland de aproximativ 150 de kilograme, nu ar trebui transportat în acest mod”, au spus polițiștii.

Tot ei mai spun că într-un accident frontal la 50 de kilometri pe oră, poneiul ar fi fost catapultat înainte cu o forță de 7,5 tone, punându-i viața în pericol atât animalului, cât și femeii.

Șoferița a refuzat să plătească amenda de 35 de euro.

„A fost foarte neînțelegătoare și necooperantă”, a spus un purtător de cuvânt al poliției din Aachen.

Compania auto cu uzină în România va concedia 1.000 de angajați. „Cererea pentru mașini electrice rămâne cu mult sub estimările industriei”
Compania auto cu uzină în România va concedia 1.000 de angajați. „Cererea pentru mașini electrice rămâne cu mult sub estimările industriei”
Producătorul auto american Ford a anunţat marţi, 16 septembrie, că va reduce până la 1.000 de locuri de muncă la uzina sa de maşini electrice din oraşul german Köln, pe fondul cererii...
Șofer român de TIR, prins în Germania că a condus trei săptămâni fără nicio pauză. A dat vina pe firma spaniolă la care lucra. Amenda uriașă primită
Șofer român de TIR, prins în Germania că a condus trei săptămâni fără nicio pauză. A dat vina pe firma spaniolă la care lucra. Amenda uriașă primită
Un șofer de camion, de origine română, a fost prins de poliția germană după ce a lucrat timp de trei săptămâni fără pauză. Cazul românului dezvăluie faptul că numeroși șoferi...
#soferita, #amenda politie, #ponei, #Germania, #portbagaj, #amenzi soferi , #Germania
Parteneri Ziare.Com
DigiSport.ro
Lovitura de proportii: si-au demis antrenorul la miezul noptii si au batut palma cu Jose Mourinho
ObservatorNews.ro
Afacerile romanesti, in pericol din cauza importurilor chinezesti. Guda:Pierdem 2 miliarde de euro pe an
DigiSport.ro
Un roman "nu mai are viata" la Kiev! Cum l-au numit ucrainenii: "Cel mai urat lucru pe care poti sa-l zici cuiva"

Ep. 130 - Călin Georgescu - 6 capete de acuzare!!!

Cele mai noiCele mai cititeCele mai ciudateCele mai comentate
  1. Tânăr electrocutat în gara din Alba Iulia. Victima s-a urcat pe un stâlp. Ce spune Poliția
  2. Rusia pregătește două noi ofensive în Ucraina, avertizează Zelensky. "Nu vor putea să ne cucerească estul"
  3. Editorialistă concediată după ce a comentat opiniile rasiste ale lui Charlie Kirk. „Face parte dintr-o epurare mai amplă a vocilor persoanelor de culoare”
  4. „Ramstein-ul Estului”: Baza Mihail Kogălniceanu, esențială pentru viitorul Ucrainei, afirmă un fost comandant NATO
  5. O femeie a fost prinsă cu un ponei în portbagajul mașinii. Ce i-a făcut poliția
  6. Un bărbat a fost oprit de Poliție în timp ce conducea o mașinuță Barbie roz de jucărie pe o stradă principală. Mergea să cumpere „ceai rece” FOTO
  7. Cum a răspuns procurorul general la criticile președintelui Nicușor Dan. "Parchetul General stă pe o schemă de personal de 40 la sută lipsă."
  8. Bărbat executat de Iran pentru spionaj în favoarea Israelului. Victima a fost reținută după ce i-a trimis o scrisoare lui Zelenski
  9. Cum va fi vremea astăzi, 17 septembrie. Ploi, vânt și descărcări electrice. Câte grade vom avea în Capitală
  10. Doi adolescenți s-au filmat cum urinau într-o oală cu supă într-un restaurant și au postat imaginile pe Internet. Amenda uriașă pe care au primit-o părinții