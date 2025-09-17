O femeie a fost prinsă cu un ponei în portbagajul mașinii. Ce i-a făcut poliția

Polițiștii din Alsdorf, lângă Aachen (landul Renania de Nord-Westfalia, la granița cu Belgia și Țările de Jos), au oprit o femeie care transporta un ponei în portbagajul mașinii sale roz.

Incidentul a avut loc pe 3 septembrie, în Alsdorf, în timpul unui control de rutină, când un agent a descoperit că o șoferiță transporta un ponei Shetland în portbagajul autoturismului, conform Bild.

Femeia rabatase bancheta din spate și a acoperit-o cu un covor pe care stătea poneiul alb. Ea legase animalul cu o frânghie de o ureche metalică, „considerând că animalul era astfel suficient de bine asigurat”.

„Nici măcar un câine, cu atât mai puțin un ponei Shetland de aproximativ 150 de kilograme, nu ar trebui transportat în acest mod”, au spus polițiștii.

Tot ei mai spun că într-un accident frontal la 50 de kilometri pe oră, poneiul ar fi fost catapultat înainte cu o forță de 7,5 tone, punându-i viața în pericol atât animalului, cât și femeii.

Șoferița a refuzat să plătească amenda de 35 de euro.

„A fost foarte neînțelegătoare și necooperantă”, a spus un purtător de cuvânt al poliției din Aachen.

