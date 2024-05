Înjurături de nedescris la Roma: campioana de Grand Slam care i-a făcut zob pe italieni VIDEO

Partidă cu mulți nervi în turul unu al turneului WTA de la Roma. O câștigătoare de Grand Slam a făcut scandal și i-a înjurat pe italieni.

Partida dintre americanca Sofia Kenin și italianca Lucia Bronzetti a fost una extrem de tensionată. Sofia Kenin, campioana Australian Open din 2020 și finalistă la Roland Garros în același an, a făcut un tărăboi de nedescris.

Ea a fost nemulțumită de faptul că arbitrul de scaun i-a cerut să joace, deși afară ploua și terenul era alunecos. "Ai naibii de idioți", s-a răstit ea, în momentul în care a fost nevoită să își ia racheta și să joace.

Iar pe parcursul meciului le-a mai trântit italienilor din tribună un "Fuck you!".

Nervii au ajutat-o totuși să câștige meciul cu Lucia Bronzetti, scor 6-3, 6-2. Sofia Knin va juca în turul al doilea cu Ons Jabeur.

Sonya Kenin cussing out the officials in Rome for making her play after she claimed the court was too wet to be safe.

They stopped play a couple points later due to the rain. pic.twitter.com/paxCd6iMEk