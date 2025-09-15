Sofia Vergara a ajuns la spital în noaptea Premiilor Emmy 2025 FOTO

Luni, 15 Septembrie 2025, ora 12:34
Sofia Vergara nu a ajuns la Premiile Emmy 2025 FOTO: Sofia Vergara/Facebook

Sofía Vergara a ratat Premiile Emmy 2025 din cauza unei alergii oculare severe, ajungând direct la spital în loc să pășească pe covorul roșu. Actrița columbiană, în vârstă de 53 de ani, a trecut printr-un episod neașteptat chiar înainte de ceremonie.

Vedeta a fost surprinsă de ceea ce a descris drept „cea mai nebună alergie la ochi” chiar înainte de a pleca spre eveniment. Sofía Vergara a împărtășit incidentul cu fanii săi pe Instagram, postând fotografii din camera de urgență cu ochiul stâng umflat.

„Nu am ajuns la Emmy, dar am ajuns la urgență 🤣😩”, a scris actrița, adăugând: „Îmi pare rău că a trebuit să anulez! Cea mai nebună alergie la ochi chiar înainte de a intra în mașină! 🤣🤣”.

Sofía Vergara era programată să prezinte împreună cu alte nume mari precum Angela Bassett, Jennifer Coolidge și Catherine Zeta-Jones, astfel că absența ei a fost resimțită de fani și de publicul prezent.

În ciuda incidentului, ceremonia Emmy 2025 a continuat fără probleme, găzduită de comediantul Nate Bargatze. Evenimentul a scos în evidență producții de top, cum ar fi „The Pitt” și „The Studio”, câștigătoare ale principalelor categorii.

Totodată, gala a adus momente istorice: Owen Cooper, în vârstă de doar 15 ani, a devenit cel mai tânăr câștigător masculin la categoria Actor în rol secundar pentru o serie limitată sau antologie, iar Tramell Tillman a intrat în istorie ca primul bărbat de culoare care câștigă premiul pentru Cel mai bun actor în rol secundar într-o serie dramatică.

Cine este Sofia Vergara

Sofía Vergara este o actriță, model și antreprenoare columbiană, cunoscută în special pentru rolul Gloriei Delgado-Pritchett din serialul de succes „Modern Family”, care i-a adus multiple nominalizări la premiile Emmy și Globul de Aur.

Cariera ei a început în Columbia, ca model și prezentatoare TV, iar ulterior s-a mutat în Statele Unite, unde a ajuns să fie una dintre cele mai bine plătite actrițe din televiziune. În paralel cu actoria, Sofía Vergara a dezvoltat afaceri în domeniul modei și al frumuseții, consolidându-și statutul de vedetă recunoscută pe plan internațional.

