Sportivul deținut 50 de zile în Rusia a dezvăluit cum a fost tratat pentru că a trecut granița ilegal

Autor: Teodor Serban
Luni, 27 Octombrie 2025, ora 14:52
Sofiane Sehili FOTO X NYPost

Ciclistul francez Sofiane Sehili, care s-a întors duminică în Franţa după 50 de zile de detenţie în Rusia, a declarat, luni, că nu a fost „prea inteligent” să treacă ilegal graniţa chino-rusă pentru a încerca să doboare un record de ultraciclism.

„Am încercat să trec graniţa legal, dar din păcate nu a fost posibil în acea zi. Poate că ar fi fost posibil a doua zi, dar nu aş fi avut şansa să bat recordul. Aşa că am decis să încerc să trec graniţa ilegal”, a declarat Sehili pentru AFP.

După ce a mers de-a lungul frontierei, a reuşit să treacă pe partea rusă, unde a continuat să pedaleze timp de câteva ore într-o pădure „destul de densă”. Apoi, „mi-am spus că asta a durat destul, că oricum nu era prea inteligent să încerc să fac asta”, a mai spus el.

Sportivul plecase din Lisabona la începutul lunii iulie şi intenţiona să traverseze 17 ţări pentru a ajunge la începutul lunii septembrie la Vladivostok, un oraş situat în extremitatea estică a Rusiei.

„Puţin naiv, mi-am spus că (...) dacă mă prezint în faţa autorităţilor încercând să le fac să creadă că am făcut toate acestea involuntar, mai am o şansă să fiu trimis înapoi în China relativ repede”, a continuat el.

Însă, „contextul din Rusia fiind destul de tensionat, acest lucru nu a funcţionat (...) De atunci, lucrurile au urmat cursul normal (...) Am fost tratat ca orice altă persoană care ar fi făcut ceea ce am făcut eu”.

El nu se plânge de rele tratamente. „De fiecare dată când am fost transferat într-un centru de detenţie, am fost examinat medical, s-a asigurat că totul era în regulă. De fiecare dată când am fost audiat, totul a fost notat, s-au întocmit procese-verbale. Nu este un loc în care eşti luat, aruncat într-o celulă şi nu ştii exact ce se întâmplă”, a subliniat Sofiane Sehili.

Sofiane Sehili a fost eliberat pe 23 octombrie, după ce a fost condamnat la o amendă pentru „trecerea ilegală a frontierei” în Extremul Orient rus. El a ajuns duminică la Paris, după ce a tranzitat Thailanda.

#Sofiane Sehili, #ciclism, #Rusia, #inchisoare, #granita , #stiri din sport
