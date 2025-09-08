Soldat german acuzat de viol într-o tabără de ajutor pentru victimele inundațiilor. Unde a fugit ca să scape de autorități

Un fost soldat german, care s-a oferit să ajute în timpul inundațiilor din Valea Ahr, este acuzat de multiple violuri de Parchetul din Bamberg, landul Bavaria. Una dintre victime a fost abuzată într-o tabără de sprijin. După agresiuni, Ben von R. a fugit în Ucraina, ca să lupte împotriva rușilor, potrivit publicației germane Bild.

În timpul inundațiilor grave din iulie 2021, din sud-vestul Germaniei, care au afectat mai ales valea râului Ahr, au murit 183 de persoane și au rezultat pagube de zeci de miliarde de euro. Ploile torențiale din noaptea de 14 spre 15 august 2021 au produs o viitură pe râul Ahr care a distrus tot în cale.

Soldatul a apărut pentru prima dată în presă prin iulie 2021. Se pare că sergentul-major din Schwarzenbach am Wald și unitatea sa au fost printre primii care au înființat o tabără de ajutor pentru victimele inundațiilor din Dernau, Renania-Palatinat.

„Suntem la fața locului încă din prima zi și… au trăit „ora zero””, a scris Ben pe Facebook, la acea vreme.

Primele acuzații au venit prin luna septembrie, după ce Ben ar fi hărțuit o adolescentă de 17 ani în tabără.

Inițial, ancheta nu a dus la niciun rezultat, până când anchetatorii de criminalitate cibernetică din Bamberg au găsit materiale pornografice cu minori urcate de Ben pe platforma Discord, arată libertatea.ro.

Prin ianuarie 2022, anchetatorii i-au percheziționat locuința, iar în martie Bundeswehr (Forțele Armate Germane) i-a interzis purtarea uniformei.

La scurt timp după interdicție, Ben a dezertat în Ucraina și s-a alăturat unei unități speciale pentru a lupta împotriva armatei ruse, așa cum declarase el la vremea respectivă.

De fapt, Ben a vrut să scape de autoritățile germane, care, în timpul percheziției, i-au găsit înregistrări video cu abuzurile asupra mai multor femei.

Vinovat de 6 violuri

„Inculpatul este vinovat, printre altele, de violarea a 6 femei, unele grav și într-un caz de mai multe ori, între 2015 și 2022”, a anunțat procurorul șef Thomas Goger.

Tot procurorul mai spune că „infracțiunile ar fi avut loc în districtul Hof, districtul Prignitz, Valea Ahr și în cantonul elvețian Berna. Printre victimele se spune că se află o femeie pe care a abuzat-o în tabăra de ajutorare a celor din Valea Ahrului”.

Conform rechizitoriului, fostul soldat este acuzat de 9 fapte. El ar fi filmat unele abuzuri cu telefonul său mobil.

În primăvara lui 2025, autoritățile ucrainene l-au extrădat în Germania, după ce fuseseră emise două mandate de arestare pe numele fostului soldat.

La procesul care urmează, el va fi acuzat și de deținere ilegală de muniție și alte articole despre care se presupune că provin din stocurile armatei germane.

De asemenea, Ben von R. mai este acuzat și de deținerea a 5.700 de imagini și 400 de fișiere video care conțin pornografie infantilă.

Avocații fostului soldat au refuzat să comenteze.

