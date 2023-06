Ultimele secunde din viața unui soldat rus. Invadatorul a fost surprins de o ambuscadă ucraineană în spatele frontului VIDEO

Filmări apărute pe rețelele sociale arată monstruozitatea conflictului armat declanșat de Rusia în Ucraina.

Luptători din Brigada a 73-a Operațiuni Maritime Speciale ale forțelor armate ucrainene au intrat într-un trașeu rusesc bine echipat pe frontul de sud pentru a distruge un grup de zece militari ruși.

Informațiile prezentate în cursul zilei de luni, 19 iunie, arată că unitatea de comando a ucrainenilor s-a strecurat în spatele frontului, în timpul contraofensivei din sud, și i-a luat prin surprindere pe soldații ruși.

Filmarea apărută pe rețelele sociale a fost realizată cu camera amplasată pe casca unuia dintre soldații ucrainenii. Detaliile surprinse pot provoca șocuri emoționale. Soldații invadatori sunt împușcați de la distanță mică și pot fi observați prăbușindu-se la câțiva zeci de centimetri în fața ucrainenilor.

Unul dintre ei l-a văzut în ultimul moment pe soldatul ucrainean ascuns într-un cotlon și care avea să-i curme viața cu mai multe gloanțe trase dintr-o armă automată de mare calibru.

Explicit content: fighters of the 73rd Maritime Special Operations of the Ukraine Armed Forces entered a well-equipped Russian trench on the southern front to destroy a group of 10 Russian servicemen (uncensored + some subtitles added). pic.twitter.com/uxFRkm3esL