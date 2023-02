Cum a fost lichidat un soldat rus neatent. Acțiunea filmată de la câțiva metri e extrem de populară pe rețelele sociale VIDEO

Un soldat ucrainean a filmat cu cameră instalată în cască momentul în care-l seceră cu o rafală de mitralieră pe un militar rus neatent.

Imaginile au fost filmate în cursul unui atac rusesc asupra pozițiilor ucrainene de pe frontul de est. Se pot auzi schimburi intense de focuri.

Militarul ucrainean care a înregistrat acțiunea poate fi observat primind un lansator de la coleg din tranșee, din care lansează un proiectil către pozițiile ruse.

Apoi, soldatul ia din nou mitraliera și-l zărește la doar câțiva metri în fața lui pe un soldat rus care încearcă să înainteze în câmp deschis, fără a fi atent în stânga lui, acolo unde se afla inamicul.

Soldatul ucrainean îl împușcă cu o rafală scurtă, iar militarul rus se prăbușește instantaneu.

