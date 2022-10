O filmarea realizată cu bodycam-ul unui militar ucrainean relevă un episod dramatic petrecut după o înfruntare cu forțele ruse.

Un vehicul blindat rusesc apare în imaginile în mișcare izbit de zidul unei case. În partea superioară a tancului, lângă turelă, un soldat rus agonizează, având membrele inferioare acoperite cu cărămizi din peretele dărâmat.

"Uite, panaramă, ești terminat!", i se adresează ucraineanul. "Ah, ți-a rămas piciorul blocat? Ți-l tai imediat!".

Soldatul rus: "Auzi, ascultă, termină-mă și gata!". Soldatul ucrainean, care pare drept liderul formațiunii militare, trage un glonț care-i trece milimetric rusului pe lângă cap. Un camarad îl întreabă: "Îl terminăm?". Răspunsul liderului: "Nu".

Apoi le cere colegilor să-l acopere pentru a-l scoate pe soldatul rus dintre dărâmături.

Liderul formațiunii se adresează apoi rănitului: "Cyka (n.r. - termen vulgar pentru o persoană care practică prostituția, nu neapărat de sex feminin), voi sunteți idioți! Dobitocule, unde ți-e arma? Unde ești rănit, de unde vii?"

Soldatul rus spune că vine din Kostroma, un oraș din regiunea Belgorod, la granița de est a Ucrainei.

The Russian soldier asks to finish him off

- "Listen, finish it off, ah."

"We're not like you motherfu*kers."

No matter how much we would like to destroy the Russians on the battlefield, no one will stupidly finish off the wounded. pic.twitter.com/b0FSTmuUtK