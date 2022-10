Un soldat rus și-a montat în casă camere de supraveghere furate din Ucraina. Imaginile la limita indecenței surprinse de acestea VIDEO

Pe rețelel de socializare au apărut imagini din casa unui soldat rus întors acasă, în Buriatia, de pe frontul din Ucraina.

Soldatul a furat camerele de supraveghere din orașul Liman, eliberat de ucraineni, și le-a instalat la el acasă.

Însă a uitat să reseteze camerele furate, iar acum adevăratul proprietar al acestora poate urmări online ce se întâmplă în casa ocupantului rus.

Russian stole CCTV cameras in Lyman and installed them at their home, in Buryatia.

The russian did not reset the stolen cameras, and now their real owner can watch online what is happening in russians home.

Video published by Yan Gordienko pic.twitter.com/F3MQ95tvEI