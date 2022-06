Soldat rus spulberat de o grenadă în timp ce defeca. Atacul a fost filmat din dronă VIDEO

Imagini cu un soldat rus surprins într-un moment intim de o grenadă au devenit virale pe rețelele sociale. Momentul a fost filmat din dronă.

Secvențele, publicate de Twitter al MilitaryLand, arată cum un soldat, despre care se spune că este rus, e atacat de o grenadă lansată dintr-o dronă ucraineană.

Imaginile înfățișează cum militarul se află lângă o zonă împădurită și cum o grenadă e eliberată din dronă și cade la circa doi metri lângă el.

În urma impactului, soldatul cade într-o parte. Întreg momentul e filmat de dronă.

În comentariile ce însoțesc video-ul se amintește că un șrapnel dintr-o grenadă care poate fi mortal pe o distanță de 7 metri în jurul exploziei, scrie libertatea.ro.

📽️Russian soldier caught by Ukrainian drone in the field #UkraineRussiaWar pic.twitter.com/TrqFyhgxSF