Ministrul-adjunct al apărării din Rusia, Yunus-Bek Evkurov, a făcut o gafă de proporții sâmbătă, 26 martie, când a oferit o medalie unui soldat rănit în ”operațiunea militară specială” din Ucraina.

Oficialul i-a oferit o medalie unui soldat care și-a pierdut un picior luptând în Ucraina și i-a urat să se repună curând pe picioare, a scris pe Twitter șeful biroului din Moscova al publicației britanice Financial Times, Max Seddon.

Russian deputy defense minister Yunus-Bek Evkurov gave a soldier who lost a leg fighting in Ukraine a medal yesterday and told him: “I hope you’ll get back on your feet” pic.twitter.com/Cw8Sn3BCys