Jurnalul parașutistului rus care acuză regimul Putin că ucide copii în Ucraina. „Nu aveam niciun drept să atacăm o altă țară”

Un parașutist rus care a participat la războiul din Ucraina în primele zile după ce această țară a fost invadată de Rusia și-a scris gândurile într-un jurnal.

Jurnaliștii de la site-ul MEduza au publicat pasaje din aceste scrieri.

Pavel Filatiev, parașutistul în vârstă de 33 de ani a stat două luni pe front, după care a părăsit armata din motive de sănătate/ Acum se opune războiului și a scris o carte numită „ZOV”, potrivit tvrmoldova.md, care citează Meduza.

Site-ul Meduza a publicat o serie de extrase din cartea publicată de un parașutist rus care a participat la război în primele zile ale invadării Ucrainei.

Parașutistul descrie starea armatei ruse înainte de război și ce s-a întâmplat în primele zile ale invaziei.

„(În august anul trecut) am decis să mă întorc în armată. Primesc ordin să vin la unitate (în Crimeea). După 10 zile, mi se dă uniformă, însă doar de vară, nu există bocanci de mărimea potrivită, motiv pentru care mă duc să-mi cumpăr eu.

La mijlocul lunii octombrie, încep să scoată uniforme de demi-sezon și iarnă, dar numai purtate și fără mărimi. Refuz să primesc uniforme purtate care nu se potrivesc, iar din acest motiv începe o agravare a relațiilor cu superiorii. După ce m-am certat compania, mă duc să-mi cumpăr o haină.

Ajungem la locul de [instrucție] sărituri [cu parașuta]. Noaptea erau temperaturi cu minus, mergeam cu camioane KamAZ deschise. Mulți militari erau fără haine călduroase: fie nu primiseră, fie refuzaseră să primească. În decurs de o săptămână, aproximativ 30 de militari din unitatea mea au fost internați la secția de boli infecțioase. Toți fuseseră prezenți la sărituri”, se arată în carte.

El a vorbit și despre pregătirea dinainte de război.

„Undeva pe 20 februarie, a venit un ordin ca toată lumea să se adune urgent și să se miște lejer, urma un marș forțat într-o direcție necunoscută. Deja la acel moment, toată lumea era murdară și epuizată. Unii locuiseră aproape o lună la poligon în absența oricăror condiții, nervii tuturor erau întinși, atmosfera devenea din ce în ce mai serioasă și de neînțeles.

Pe 23 februarie a sosit comandantul de divizie și, felicitându-ne festiv, ne-a anunțat că de a doua zi salariul va fi de 69 de dolari pe zi. Era un semn clar că era pe cale să se întâmple ceva serios.

[24 februarie, m-am trezit pe la 2.00 dimineața [în spatele unui KamAZ], coloana s-a aliniat undeva în pustie, toată lumea a oprit motoarele, a stins farurile. Artileria cu rachete opera la dreapta și la stânga coloanei noastre. Nu puteam înțelege: tragem în ucrainenii care avansează? Poate în NATO? Sau atacăm? Pentru cine este acest bombardament infernal?

Coloana a început să se miște încet. Auzeam focuri de armă și explozii în direcția în care mergeam. Nu era clar încotro, pentru ce și de ce mergeam. Era clar că începuse un adevărat război. [Mai târziu] aflu că [avem] ordin de a merge la Herson. A devenit clar că atacasem Ucraina… Aveam deja răniți și morți. La comandament nu erau comunicații. Comandantul nu înțelege ce se întâmplă.

[28 februarie] Aflu că cineva a lovit o mașină civilă cu un tun de BMD (vehicul blindat). În mașină se aflau o mamă și câțiva copii; doar un copil a supraviețuit”, spune acesta.

Rușii nu au fost foarte bine pregătii.

„Toată pregătirea noastră a fost doar pe hârtie, tehnica noastră era iremediabil depășită. Tactica noastră este în continuare aceeași de pe vremea bunicilor noștri! Cei care intraseră înainte sunt deja distruși. Băieții îmi spun că în brigada lor au mai rămas 50 de oameni.

Începe să se întunece, vine ordinul ca toată lumea să sape. Era foarte frig. Nimeni nu avea saci de dormit, gerul îți pătrundea în oase. Nici măcar nu avem nevoie de inamic, comandamentul ne adusese în asemenea condiții încât cei fără adăpost trăiau mai bine.

Bărbatul a părăsit frontul din motive de sănătate.

„Nu aveam niciun drept moral să atacăm o altă țară, mai ales poporul cel mai apropiat de noi. Când a început totul, știam puțini oameni care credeau în naziști și, în plus, care să vrea să lupte cu Ucraina. Noi nu îi uram și nu i-am considerat dușmani pe ucraineni.

În armată, cei mai mulți sunt nemulțumiți de ceea ce se întâmplă acolo, nemulțumiți de guvern și de comandamentul lor, nemulțumiți de Putin și de politica sa, nemulțumiți de ministrul apărării, care nu a servit în armată.

Toți am devenit ostatici ai multor factori și cred că am jucat prea mult. Am început un război teribil. Un război în care orașele sunt distruse și care duce la moartea copiilor, femeilor și bătrânilor”, mai scrie sursa citată.

