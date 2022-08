Un soldat rus aflat în orașul Melitopol din Ucraina, aflat sub ocupația Moscovei, ar fi încercat să abuzeze sexual o minoră.

Partizanii ucraineni l-ar fi decapitat în plină stradă, după acest incident. Anunțul a fost făcut de primarul orașului ocupat de ruși.

„Partizanii ucraineni au tăiat gâtul unui soldat rus care a încercat să agreseze sexual, duminică seară, o fetiță din Melitopolul ocupat, afirmă primarul ucrainean al orașului, Ivan Fedorov”, transmite NEXTA.

The mayor of occupied #Melitopol Ivan Fedorov reports that #Ukrainian partisans cut the throat of a #Russian soldier who molested an underage girl right on the street of one of the city's neighborhoods. The incident happened on the Heroes of #Ukraine Street.

