Soldatul ucrainean executat în timp ce era filmat cu cinism de ruși a fost identificat. ”Acesta este fratele meu” VIDEO

Numele soldatului urainean prizonier, care a fost împușcat de ocupanții ruși pentru că a spus „Glorie Ucrainei!” în timp ce ei filmau scena, a devenit cunoscut. O femeie din Ucraina și-a recunoscut fratele în eroul neînarmat, care a răspuns curajos rușilor.

Dar, deocamdată, identitatea militarului este ținută secretă. Acest lucru a fost raportat de Sofia Kochmar-Timoșenko, producătorul local al BBC World pe Facebook.

„Recunoscut. Verificat. Sora spune: „100 la sută – acesta este fratele meu. Aceștia sunt ochii lui, vocea și felul în care fuma din țigară”, a scris ea.

Potrivit acesteia, sora militarului a cerut să aștepte până când tovarășii soldatului vor fi în siguranță. De asemenea, sora apărătorului decedat a adăugat că vrea să fie lângă mama lor.

„Slavă eroului!” – a scris Sofia Kochmar-Timoșenko.

Pe 6 martie, Ucraina a fost zguduită de videoclipul uciderii unui militar ucrainean neînarmat de către ocupanții ruși. Criminalii de război ruși au împușcat soldatul după ce acesta a refuzat să scoată chevronul din uniformă și a rostit cuvintele „Glorie Ucrainei!”

