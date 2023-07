Cum arată acum soldatul ucrainean care a sărit dintr-un vehicul Bradley într-o mină antipersonal. "Zâmbește și, cel mai important, este viu" VIDEO

Un film teribil înregistrat în Ucraina a făcut recent înconjurul planetei. Imaginile îl arată pe un soldat ucrainean care calcă pe o mină antipersonal.

Filmarea extrem de dură surprinde momentul în care militarul ucrainean, realizând că și-a pierdut piciorul drept de la genunchi în jos, își leagă în mare viteză un garou scos din trusa de prim-ajutor, reușind practic să-și salveze viața.

Accidentul tânărului, pe care armata ucraineană îl prezintă sub numele Jacques, a avut loc în ultimele zile ale lunii iunie.

Very unlucky Ukrainian soldier jumps out directly onto a mine while landing from Bradley IFV.

He lost his leg up to the knee. pic.twitter.com/Zat54k9HFu