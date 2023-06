Soldat rus aflat pe patul de spital, recompensat pentru că ar fi distrus un tanc Leopard în Ucraina. Câți bani a primit VIDEO

Un soldat rus care a distrus un tanc Leopard de fabricaţie germană într-o bătălie din Ucraina a primit o recompensă de 1 milion de ruble (11.842 de dolari) din partea unei fundaţii private, a anunţat marţi Ministerul rus al Apărării, relatează Reuters.

Ministerul a publicat o înregistrare video care îl arată pe soldatul Andrei Kravţov stând pe un pat de spital şi primind un cec de la Aleksandr Karelin, triplu campion olimpic la lupte greco-romane.

Ministerul nu a precizat când şi unde a distrus Kravţov tancul şi nici de ce este la spital. În înregistrarea video, părea că îi lipseşte mâna dreaptă. Rusia afirmă că forţele sale au distrus mai multe tancuri Leopard de fabricaţie germană şi vehicule de luptă Bradley furnizate de SUA de când Ucraina a lansat o contraofensivă, la începutul acestei luni.

The Russian MoD has published footage of the presentation of a certificate for a prize of 1 million rubles to soldier Andrei Kravtsov, who destroyed a Leopard 2 tank. The certificate was handed over personally by the senator of the Federation Council, Alexander Karelin.

