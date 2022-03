Un tânăr soldat rus prins de ucraineni izbucnește în lacrimi când este lăsat să vorbească cu familia VIDEO

Imagini cu un soldat rus, prizonier la ucrainieni au fost postate pe un cont de Telegram din Ucraina. În filmare se vede cum soldatul primește mâncare și ceai de la localnici.

Acesta izbucnește în lacrimi când una dintre femei îi sună familia. Acesteia i se face milă de tânăr și îl mângâie pe spate.

Filmarea, care s-a viralizat, este însoțită de o explicație succintă: ”Soldatul rus s-a predat și a primit mâncare. Mulți soldați nu vor să fie implicați în crime de război. Captivitatea pentru ei este o oportunitate nu numai de a-și salva viețile, ci și de a evita o pedeapsă în viitor”.

The "bloodthirsty" Ukrainian "neo-Nazis" feeding a Russian prisoner.

He bursts into tears when he talks his mother in the video.

Putin will be demolished by the Russians themselves when they open their eyes to everything that has happened.