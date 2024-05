Soldatul SUA arestat în Rusia a fost plasat în detenție până pe 2 iulie. E acuzat că și-a agresat iubita rusoaică și i-ar fi furat 2.000 de euro și alcool

Soldatul american reţinut săptămâna trecută în Extremul Orient rus a fost arestat pentru "furt" şi plasat în detenţie până pe 2 iulie, a anunţat marţi tribunalul din Vladivostok însărcinat cu acest dosar, informează AFP.

"Tribunalul districtului Pervomaiskii din Vladivostok l-a arestat pe soldatul american Gordon Black până pe 2 iulie, în virtutea articolului pentru 'furt'", a anunţat purtătoarea de cuvânt a tribunalului, Elena Oleneva, citată de agenţia de presă RIA Novosti.

Soldatul american riscă până la cinci ani de închisoare, conform codului penal rus.

Canalul Baza Telegram, apropiat al forţelor de ordine ruse, precum şi cotidianul Izvestia, au explicat că soldatul american a vizitat-o pe iubita sa rusoaică la Vladivostok, pe care a "bătut-o" şi "i-a furat 200.000 de ruble (circa 2.000 de euro) şi alcool".

"Acest dosar nu este legat de politică sau de spionaj", a dat asigurări marţi reprezentanţa Ministerului Afacerilor Externe rus la Vladivostok.

Luni, o purtătoare de cuvânt a US Army, Cynthia Smith, a declarat că soldatul, care era staţionat în Coreea de Sud, potrivit media americane, a fost arestat "în baza acuzaţiei de infracţiune penală", însă fără a putea "furniza mai multe detalii pentru moment".

🚨 BREAKING: US Army Staff Sgt. Gordon Black arrested in Russia.

In-between the change in his duty station from South Korea back to the United States, the 34-year old soldier traveled to Vladivostok to see his Russian 'girlfriend' and was promptly arrested on May 2nd. pic.twitter.com/W51lfIS6Vk