Cei mai buni soldați americani și un general cu două stele, trimiși în România. Ce pregătesc SUA în contextul războiului din Ucraina

Pentagonul va menține câteva mii de soldați americani în sud-estul României timp de cel puțin nouă luni, mai aproape de războiul din vecina Ucraina decât orice altă unitate a armatei americane, au declarat oficialii americani sâmbătă, 21 ianuarie.

Consolidarea face parte din angajamentul președintelui Biden de a spori forțele americane în Europa ca răspuns la invazia rusă din februarie anul trecut, potrivit nytimes.com.

În ultimul an, vasta bază aeriană Mihail Kogălniceanu, aflată la doar șapte minute de zbor cu racheta peste Marea Neagră de locul unde forțele rusești s-au instalat în Crimeea, a devenit un centru de antrenament pentru forțele NATO din sud-estul Europei. Forțele ar reprezenta o primă linie de apărare în cazul în care Rusia ar invada mai departe spre vest, scrie sursa citată.

Aproximativ 4.000 de soldați americani din cadrul Diviziei 101 Aeropurtate sunt staționați la baza aeriană din vara anului trecut, inclusiv grupuri mici de trupe care se antrenează frecvent chiar la granița României cu Ucraina. Înainte de aceasta, a existat un contingent mai mic din cadrul Diviziei 82 Aeropurtate care a fost trimis ca parte a unei forțe de răspuns rapid după invazia Rusiei în Ucraina în februarie.

Trupele Diviziei 101 Aeropurtate vor pleca în următoarele două luni, iar oficialii au declarat că vor fi înlocuite de o altă brigadă din Divizia 101, care are baza la Fort Campbell.

În plus, au declarat oficialii, misiunea va fi condusă de personalul superior, inclusiv de generalul cu două stele și de cei mai buni planificatori, din cadrul Diviziei a 10-a de Munte, cu sediul în Ft. Drum, New York, pentru ceea ce se așteaptă să fie o desfășurare de nouă luni.

Înainte de sâmbătă, nu fusese clar dacă Pentagonul va păstra unitatea de nivel superior la baza aeriană din România sau își va muta forțele în altă parte.

Analiștii militari au spus că trimiterea unui general cu două stele atât de aproape de zona de luptă ar permite luarea unor decizii rapide cu privire la poziționarea trupelor și armelor în cazul în care Rusia ar împinge războiul pe teritoriul NATO.

Mișcarea "ar asigura faptul că Statele Unite continuă să fie bine poziționate pentru a oferi o disuasiune robustă și o poziție defensivă alături de aliații noștri de pe continentul european", a precizat armata într-o declarație de sâmbătă. "Statele Unite vor continua să își ajusteze postura, după cum este necesar, ca răspuns la mediul de securitate dinamic".

