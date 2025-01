Peste 2.500 de soldați britanici aduși de NATO în România. Care este motivul pentru care se alătură forțelor naționale și ale celorlalte state aliate

Peste 2.500 de soldați britanici se află într-o „călătorie masivă” de 2.253 de kilometri spre România pentru a participa la Steadfast Dart, cel mai mare exercițiu militar NATO planificat pentru 2025. Acesta reprezintă un test major al capacității Alianței de a se mobiliza rapid și eficient în fața unei amenințări externe, în contextul geopolitic tensionat cauzat de invazia Rusiei în Ucraina.

Potrivit Ministerului Apărării Naționale, „unitățile britanice vor tranzita și desfășura activități în diverse zone din țara noastră, în cooperare cu forțele naționale și cu cele ale altor state aliate dislocate în România”. Principalele rute de deplasare vor include traseele Nădlac – Cincu – Smîrdan și Negru Vodă – Constanța – Smîrdan.

Forțele britanice sunt însoțite de tehnică militară, inclusiv 730 de vehicule precum blindatele Foxhound, transportoare Mastiff și vehicule de mobilitate Jackal. Acestea au fost transportate pe feriboturi din portul britanic Marchwood și vor ajunge în România în zilele următoare, arată Adevărul.ro.

Căpitanul Zakariah Ajjane, aflat în unul dintre convoaie, a descris călătoria prin Europa drept o „excursie”. „A fost o experiență interesantă, am călătorit prin mai multe țări europene și am interacționat cu polițiile din fiecare țară, care ne-au asigurat o călătorie lină. A fost un drum lung, dar am avut grijă unii de alții”, a declarat acesta.

Convoaiele britanice au traversat Olanda, Germania, Republica Cehă, Slovacia și Ungaria, efectuând opriri strategice pentru verificarea vehiculelor înainte de a ajunge la destinație.

Miza exercițiului Steadfast Dart

Exercițiul Steadfast Dart implică o mobilizare logistică impresionantă și simulări de scenarii complexe pentru a testa reacțiile rapide ale trupelor NATO. Locotenentul Alex Coleman a subliniat importanța acestui efort: „Acest exercițiu este o dovadă a angajamentului Regatului Unit față de NATO și față de apărarea colectivă a Alianței. Trebuie să ne asigurăm că suntem pregătiți să descurajăm orice amenințare în regiune”.

În plus, exercițiul vine într-un moment în care Regatul Unit își întărește sprijinul militar și economic pentru Ucraina. Marea Britanie a promis ajutoare financiare și sprijin militar de 3 miliarde de lire sterline anual pentru Ucraina „atâta timp cât va fi necesar”.

Implicații politice și strategice

Steadfast Dart reprezintă o demonstrație de unitate și hotărâre pentru Alianța Nord-Atlantică. Pe lângă trupele britanice, exercițiul va implica și forțe militare din alte state NATO, inclusiv din Franța, care va transporta tehnică militară pe calea ferată până în România.

Exercițiul, desfășurat în principal în poligonul Smîrdan, arată importanța strategică a României ca membru NATO la granița cu Ucraina. „Exercițiul Steadfast Dart este o demonstrație clară a angajamentului nostru față de NATO și față de securitatea globală”, a declarat Luke Pollard, ministrul britanic al Apărării.

