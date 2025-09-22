Militarii germani care păzesc granița NATO din Lituania primesc prăjituri în cafenele și mulțumiri de la oameni pe stradă. „Aici suntem necesari”

Armata germană va staționa permanent o brigadă de tancuri în Lituania, pe flancul estic al NATO, la distanță mică de Belarus și enclava rusă Kaliningrad.

Măsura vine din cauza tensiunilor regionale și a exercițiilor militare ruso-belaruse „Zapad”, desfășurate recent în apropiere, transmite Berliner Zeitung.

„Un oaspete obișnuit”

Lituania s-a transformat într-un punct central de interes pentru ministrul german al Apărării, Boris Pistorius, care a făcut prima vizită oficială acolo în anul 2023. De atunci, Pistorius a revenit în mai multe rânduri, participând la exerciții și ținând discursuri în parlamentul lituanian.

Ministerul Apărării de la Vilnius l-a numit pe Pistorius un „oaspete neobișnuit”, iar colegii săi spun că brigada din Lituania este proiectul său preferat.

Generalul de brigadă Christoph Huber, comandantul Brigăzii 45 Panzer, spune că aproximativ 5.000 de soldați germani vor fi desfășurați până în anul 2027 pentru apărarea NATO.

În comparație cu alte contingente aliate, care se rotesc periodic în statele baltice și Polonia, Germania a stabilit o prezență permanentă, în conformitate cu deciziile adoptate la summiturile NATO de la Madrid (2022) și Vilnius (2023).

Ads

„Pentru mine, această misiune reprezintă apogeul carierei. Este o onoare să construim aici o brigadă de blindate pe flancul estic al NATO”, spune Christoph Huber.

Soldații germani sunt primiți cu căldură de localnici. Oamenii transmit mulțumiri pe stradă și le oferă gesturi simbolice în cafenele sau supermarketuri.

„Aici simțim cu adevărat că suntem necesari”, adaugă generalul.

Complex militar de dimensiunile unui oraș mic

Tot în Lituania se va ridica de la zero un complex militar de dimensiunile unui oraș mic, cu cazărmi, depozite, terenuri de antrenament, dar și școli și grădinițe pentru familiile militarilor.

De asemenea, autoritățile lituaniene au promis să finalizeze repede construcțiile și să elimine obstacolele birocratice.

Conform sondajelor, între 70-80% dintre lituanieni susțin desfășurarea acestor unități.

„Securitatea este o chestiune existențială pentru noi”, spune Linas Kojala, directorul Centrului de Studii Geopolitice și de Securitate din Vilnius.

Nemții sunt întâmpinați cu căldură

Ads

Linas Kojala povestește despre un străin care i-a cumpărat unui soldat o băutură într-o cafenea, pur și simplu din recunoștință.

„Cel mai târziu din 2017, germanii au înțeles că sunt mai mult decât bineveniți aici”, e de părere Kojala.

Chiar dacă 5.000 de militari nu pot să oprească singuri o invazie, experții spun că prezența lor transmite un mesaj clar Rusiei și acela este că orice atac asupra statelor baltice ar fi tratat ca un atac asupra întregului NATO.

La Moscova, reacțiile se împart între ironii despre dimensiunea brigăzii și acuzații că NATO se apropie prea mult de granițele Rusiei.

„Indiferent de retorică, Germania transmite acum un semnal fără echivoc: este prezentă aici, și pentru totdeauna”, mai spune Kojala.

Ads