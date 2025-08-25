Kim Jong Un, în lacrimi lângă sicriele soldaților nord-coreeni morți în războiul din Ucraina. Ceremonie grandioasă pe Aeroportul din Phenian VIDEO

Kim Jong Un, în lacrimi lângă sicriele soldaților nord-coreeni morți în războiul din Ucraina FOTO X/@Independent

Un avion cargo rusesc a livrat recent 20 de sicrie care transportau rămășițele soldaților nord-coreeni care au murit în războiul comun al celor două țări împotriva Ucrainei, a dezvăluit pentru prima dată televiziunea de stat RPDC într-o emisiune lungă despre onorarea soldaților căzuți la datorie.

Televiziunea Centrală Coreeană (KCTV) a difuzat imagini de la o ceremonie nocturnă nereportată anterior, care a avut loc pe Aeroportul Internațional din Phenian, pe data de 1 august, potrivit NK News.

Un avion militar rusesc a transportat trupurile soldaților nord-coreeni uciși în timp ce luptau alături de forțele rusești în regiunea Kursk.

Kim Jong Un, reținându-și lacrimile, s-a apropiat personal de sicrie, mergând mână în mână cu generalii săi, asigurându-se că cei căzuți au fost primiți cu onoruri de stat depline.

Dincolo de durere, acest spectacol transmite, însă, un semnal puternic:

Phenianul nu își mai ascunde rolul în războiul Rusiei. Coreea de Nord își leagă vizibil sângele, nu doar cuvintele, de cauza Moscovei, remodelând dinamica războiului Rusia-Ucraina și securitatea Asiei de Nord-Est.

Agențiile de informații sud-coreene, dar și cele occidentale susțin că, în 2024, Coreea de Nord a trimis în Rusia peste 10.000 de militari, alături de transporturi de obuze de artilerie, rachete și sisteme de lansatoare multiple cu rază lungă. Aproximativ 600 de soldați nord-coreeni au fost uciși și mii răniți, potrivit autorităților de la Seul.

