Kim Jong Un, în lacrimi lângă sicriele soldaților nord-coreeni morți în războiul din Ucraina. Ceremonie grandioasă pe Aeroportul din Phenian VIDEO

Autor: Adrian Zia
Luni, 25 August 2025, ora 19:21
922 citiri
Kim Jong Un, în lacrimi lângă sicriele soldaților nord-coreeni morți în războiul din Ucraina. Ceremonie grandioasă pe Aeroportul din Phenian VIDEO
Kim Jong Un, în lacrimi lângă sicriele soldaților nord-coreeni morți în războiul din Ucraina FOTO X/@Independent

Un avion cargo rusesc a livrat recent 20 de sicrie care transportau rămășițele soldaților nord-coreeni care au murit în războiul comun al celor două țări împotriva Ucrainei, a dezvăluit pentru prima dată televiziunea de stat RPDC într-o emisiune lungă despre onorarea soldaților căzuți la datorie.

Televiziunea Centrală Coreeană (KCTV) a difuzat imagini de la o ceremonie nocturnă nereportată anterior, care a avut loc pe Aeroportul Internațional din Phenian, pe data de 1 august, potrivit NK News.

Un avion militar rusesc a transportat trupurile soldaților nord-coreeni uciși în timp ce luptau alături de forțele rusești în regiunea Kursk.

Kim Jong Un, reținându-și lacrimile, s-a apropiat personal de sicrie, mergând mână în mână cu generalii săi, asigurându-se că cei căzuți au fost primiți cu onoruri de stat depline.

Dincolo de durere, acest spectacol transmite, însă, un semnal puternic:

Phenianul nu își mai ascunde rolul în războiul Rusiei. Coreea de Nord își leagă vizibil sângele, nu doar cuvintele, de cauza Moscovei, remodelând dinamica războiului Rusia-Ucraina și securitatea Asiei de Nord-Est.

Agențiile de informații sud-coreene, dar și cele occidentale susțin că, în 2024, Coreea de Nord a trimis în Rusia peste 10.000 de militari, alături de transporturi de obuze de artilerie, rachete și sisteme de lansatoare multiple cu rază lungă. Aproximativ 600 de soldați nord-coreeni au fost uciși și mii răniți, potrivit autorităților de la Seul.

Kim Jong-un a elogiat trupele "eroice" pe care le-a trimis să lupte pentru Rusia în Ucraina. "Armata noastră face acum ceea ce trebuie să facă"
Kim Jong-un a elogiat trupele "eroice" pe care le-a trimis să lupte pentru Rusia în Ucraina. "Armata noastră face acum ceea ce trebuie să facă"
Kim Jong-un a elogiat trupele nord-coreene trimise să lupte alături de Rusia în Ucraina, numindu-le „eroice” şi încurajându-le să continue misiunea. Declaraţiile sale vin pe fondul...
„Război” între Nicușor Dan și Ilie Bolojan: „Dacă vor candida și Ciucu și Drulă, conflictul PNL-USR riscă să rupă coaliția”
„Război” între Nicușor Dan și Ilie Bolojan: „Dacă vor candida și Ciucu și Drulă, conflictul PNL-USR riscă să rupă coaliția”
Relația dintre președintele Nicușor Dan și premierul Ilie Bolojan este marcată de răceală în ultimul timp. Unii analiști politici atribuie tensiunile deciziei premierului de a majora TVA,...
#soldati nord coreeni, #Kim Jong Un, #soldati morti razboi ucraina , #Coreea de Nord
Parteneri Ziare.Com
DigiSport.ro
A rupt tacerea: reactie dura a femeii cu care Gigi Becali a fost acuzat ca si-a inselat sotia timp de 20 de ani
Digi24.ro
Reactia lui Donald Trump dupa ce Vladimir Putin a bombardat o fabrica americana din Ucraina
DigiSport.ro
N-a stat la discutii: decizia luata de CFR Cluj in privinta lui Louis Munteanu

Ep. 119 - Iohannis are de dat 4,7 MILIOANE de...

Cele mai noiCele mai cititeCele mai ciudateCele mai comentate
  1. Reparațiile care necesită reparații. Motivul pentru care mii de blocuri din Capitală nu au încă apă caldă. Anunțul făcut de Termoenergetica VIDEO
  2. Daniel David, atacat de un economist: „Vorbește dintr-o bulă”. Motivul principal pentru care tinerii nu sunt angajați în timpul facultății
  3. Țările care ar deveni câmp de luptă într-un conflict UE vs. Rusia, dacă războiul din Ucraina s-ar extinde. General de 3 stele: „Politica lui Trump e singura care poate rezolva problema”
  4. JD Vance anunță un nou termen pentru pace în Ucraina, după ce Trump a uitat de cele "24 de ore" din campanie. "Avem un președinte care încearcă să oprească masacrele"
  5. Kim Jong Un, în lacrimi lângă sicriele soldaților nord-coreeni morți în războiul din Ucraina. Ceremonie grandioasă pe Aeroportul din Phenian VIDEO
  6. Zelenski vrea un miliard de dolari pe lună de la parteneri pentru arme și muniție. Toți banii ar ajunge într-o singură țară
  7. Islanda, Irlanda și Noua Zeelandă sunt cele mai sigure țări din lume. România pierde poziții în clasamentul global
  8. Lebede albe, capturate din zona râului Argeș, salvate de polițiștii de la Protecția Animalelor. Cinci suspecți, cercetați în acest dosar
  9. Ucraina riscă să rămână fără Internetul de care depinde tot frontul. Polonia nu va mai plăti abonamentul pentru Starlink, a decis noul președinte polonez, prieten cu Simion
  10. "Ucraina nu are nevoie de permisiunea SUA pentru a ataca Rusia", susține Volodimir Zelenski. "Așa se întâmpla înainte"